Elior : Document AMF CP. 2022DD856611

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2022DD856611
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08 août 2022
FR0011950732 - DD152766
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
EMESA PRIVATE EQUITY, SL , Member of the board of directors
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ELIOR GROUP
LEI : 959800KL54BBCKJ76T35
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 05 août 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.0832 Euro
VOLUME : 200 000.0000
PRIX UNITAIRE : 3.0886 Euro
VOLUME : 93 089.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 3.0849 Euro
VOLUME : 293 089.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 08 août 2022