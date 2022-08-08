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    ELIOR   FR0011950732

ELIOR GROUP

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Elior : Document AMF CP. 2022DD856611

08/08/2022 | 19:55
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2022DD856611

08 août 2022

FR0011950732 - DD152766

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

EMESA PRIVATE EQUITY, SL , Member of the board of directors

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ELIOR GROUP

LEI : 959800KL54BBCKJ76T35

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.0832 Euro

VOLUME : 200 000.0000

PRIX UNITAIRE : 3.0886 Euro

VOLUME : 93 089.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.0849 Euro

VOLUME : 293 089.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 08 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Elior Group SA published this content on 08 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 August 2022 17:54:05 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 4 391 M 4 459 M -
Résultat net 2022 -215 M -218 M -
Dette nette 2022 1 115 M 1 132 M -
PER 2022 -2,22x
Rendement 2022 -
Capitalisation 534 M 546 M -
VE / CA 2022 0,38x
VE / CA 2023 0,35x
Nbr Employés 98 755
Flottant 69,7%
Graphique ELIOR GROUP
Durée : Période :
Elior Group : Graphique analyse technique Elior Group | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELIOR GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 17
Dernier Cours de Clôture 3,10 €
Objectif de cours Moyen 3,58 €
Ecart / Objectif Moyen 15,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bernard Gault Chairman & Chief Executive Officer
Esther Gaide Chief Financial Officer
Bernard Duverneuil Chief Information & Digital Officer
Anne M. Busquet Independent Director
Virginie Dupérat-Vergne Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ELIOR GROUP-51.30%543
STARBUCKS CORPORATION-26.71%98 367
COMPASS GROUP PLC15.54%40 629
DARDEN RESTAURANTS, INC.-17.96%15 317
SODEXO2.00%11 671
JUBILANT FOODWORKS LIMITED-19.85%4 776