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    ELIOR   FR0011950732

ELIOR GROUP

(ELIOR)
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Elior : Document AMF CP. 2022DD877122

21/12/2022 | 19:25
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2022DD877122

21 décembre 2022

FR0011950732 - DD154668

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT Société par actions simplifiée, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ELIOR GROUP

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011950732

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.2320 Euro

VOLUME : 1 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.2320 Euro

VOLUME : 1 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 21 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Elior Group SA published this content on 21 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 December 2022 18:22:08 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 4 397 M 4 673 M -
Résultat net 2022 -225 M -239 M -
Dette nette 2022 1 152 M 1 224 M -
PER 2022 -2,38x
Rendement 2022 -
Capitalisation 564 M 600 M -
VE / CA 2022 0,39x
VE / CA 2023 0,36x
Nbr Employés 97 000
Flottant 66,0%
Graphique ELIOR GROUP
Durée : Période :
Elior Group : Graphique analyse technique Elior Group | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELIOR GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 17
Dernier Cours de Clôture 3,27 €
Objectif de cours Moyen 3,18 €
Ecart / Objectif Moyen -2,83%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bernard Gault Chairman & Chief Executive Officer
Esther Gaide Chief Financial Officer
Bernard Duverneuil Chief Information & Digital Officer
Anne M. Busquet Independent Director
Virginie Dupérat-Vergne Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ELIOR GROUP-48.56%600
STARBUCKS CORPORATION-16.22%112 484
COMPASS GROUP PLC15.17%40 453
DARDEN RESTAURANTS, INC.-7.25%17 100
SODEXO19.00%14 225
JOLLIBEE FOODS CORPORATION6.65%4 693