Elior : Fidelity M&R détient moins de 5% du capital

Données financières EUR USD CA 2022 4 316 M 4 749 M - Résultat net 2022 -24,8 M -27,3 M - Dette nette 2022 1 060 M 1 167 M - PER 2022 -20,4x Rendement 2022 0,56% Capitalisation 592 M 651 M - VE / CA 2022 0,38x VE / CA 2023 0,34x Nbr Employés 98 755 Flottant - Tendances analyse technique ELIOR GROUP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Cloture 3,47 € Objectif de cours Moyen 5,71 € Ecart / Objectif Moyen 64,4% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Bernard Gault Chief Executive Officer & Independent Director Esther Gaide Chief Financial Officer Gilles Cojan Chief Executive Officer Bernard Duverneuil Chief Information & Digital Officer Anne M. Busquet Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ELIOR GROUP -45.48% 651 STARBUCKS CORPORATION -25.27% 100 548 COMPASS GROUP PLC 2.42% 39 533 DARDEN RESTAURANTS, INC. -13.91% 16 563 SODEXO -2.88% 12 034 MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 8.70% 4 879