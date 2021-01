Elior Group : Chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice fiscal 2020-2021

Dynamisme commercial, rétention en hausse et liquidité solide malgré l’impact du durcissement des mesures sanitaires sur le chiffre d’affaires

Regulatory News:

Elior Group (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie son chiffre d’affaires non audité au 31 décembre 2020, pour le 1er trimestre de l’exercice 2020-2021.

Chiffre d’affaires impacté par le durcissement des mesures sanitaires

945 millions d’euros générés d’octobre à décembre, en recul de -27,7% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.

La contraction organique s’établit à -26,1%.

Amélioration du taux de rétention global qui ressort à 92% au 31 décembre 2020, en hausse comparé à 91% au 31 décembre 2019.

Développement commercial dynamique : la valeur totale des contrats remportés lors du 1 er trimestre augmente de 25% d’une année à l’autre.

trimestre augmente de 25% d’une année à l’autre. La liquidité disponible au 31 décembre 2020 reste solide à 605 millions d’euros, comparée à 630 millions d’euros au 30 septembre 2020.

Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, commente : « Dans un environnement instable qui anime notre quotidien depuis bientôt un an, adaptation, agilité et proactivité rythment la vie de notre organisation. Face à cette situation, nous demeurons plus que jamais vigilants, mobilisés et tournés vers l’avenir. Ainsi, nous maintenons une attention toute particulière quant à la gestion de notre trésorerie et continuons à appliquer une discipline stricte dans la maîtrise de nos coûts. De même, nos équipes sur le terrain maintiennent un niveau de mobilisation exemplaire et continuent d’appliquer une grande rigueur dans la gestion et la renégociation de nos contrats, renforçant ainsi davantage les liens avec nos clients. En parallèle, nous entrons maintenant dans une nouvelle étape de notre transformation en accélérant le déploiement de nos nouvelles offres de restauration innovantes chez nos clients pour répondre à l’évolution de nos métiers et aux nouvelles attentes de nos convives.

Le premier trimestre de notre exercice 2020-2021, entamé début octobre, est resté difficile pour le secteur de la restauration collective faisant face à de nouvelles vagues de l’épidémie dans de nombreux pays. Cette situation a entrainé une baisse de notre activité par rapport au quatrième trimestre de l’exercice précédent qui s’est accélérée en décembre. Et même si les campagnes de vaccination entamées récemment à travers le monde sont porteuses d’espoir, la relance de l’activité économique reste tributaire de l’ampleur d’éventuelles nouvelles vagues de contamination et les mesures sanitaires associées pour les endiguer.

Pour autant, notre groupe est désormais structuré pour faire face au monde contraint que nous connaissons. Le rebond attendu en sortie de crise et les revenus supplémentaires générés par nos nouvelles offres nous permettront de revenir à un niveau de croissance solide et d’améliorer nos marges d’avant crise. »

Activité commerciale

Au cours du 1er trimestre 2020-2021, des contrats significatifs ont été renouvelés ou conclus en restauration collective et services, avec notamment :

En France, pour la restauration collective, l’ensemble des écoles administrées par l’agglomération Grand Paris Sud d’Evry-Courcouronnes-Lisses, la Société Générale sur le site Sakura à Fontenay-sous-Bois ou encore l’ensemble des sites de l’USSAP (Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées) ; pour Elior Services, l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris et l’Hôpital Privé du Confluent à Nantes.

Aux Etats-Unis, le groupe Gold Stat Foods Inc., les écoles de Rockford dans l’Illinois, le centre de détention du Comté de Collier en Floride, le complexe résidentiel senior de Boulder Ponds dans le Minnesota et l’extension de 2 à 10 sites pour Alleghany Health Network (AHN) en Pennsylvanie.

Au Royaume-Uni, l’hôpital General Infirmary de Leeds, le groupe d’établissements scolaires Oribtal South dans le Surrey au sud de Londres et British Telecom sur le site de Snowhill à Birmingham.

En Italie, le groupe Plose Sistem Service S.p.A., le Ministère de l’intérieur en Lombardie et d'Emilie-Romagne pour les casernes de pompiers et de nombreux contrats « Food360 ».

En Espagne, la Direction générale de la police, le constructeur naval Navantia et les services sociaux de la ville de Malaga pour des livraisons de repas à domicile.

Le taux de rétention global est de 92% au 31 décembre 2020, en hausse comparé à 91% au 31 décembre 20191.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe s’élève à 945 millions d’euros pour les trois premiers mois de l’exercice 2020-2021. Le recul de -27,7% par rapport à l’exercice précédent s’explique par (i) une contraction organique de -26,1%, (ii) une variation de périmètre quasi-nulle, et (iii) un écart de change défavorable de -1,6%, notamment à cause du dollar américain.

La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international est de 53% au cours des trois premiers mois de l’exercice 2020-2021, contre 56 % pour la même période en 2019-2020.

Chiffre d’affaires par zone géographique :

À l’international, le chiffre d’affaires baisse de 31,9% pour s’établir à 498 millions d’euros. Cette variation se décompose en contraction organique pour -29.1% sur la période par rapport à l’exercice précédent, croissance externe pour +0,1% et variations de taux de change pour -2,9%, notamment à cause de l’appréciation de l’euro face au dollar américain et la livre sterling.

Aux États-Unis, à partir de mi-novembre, à l'approche de Thanksgiving, les contaminations Covid-19 ont augmenté sensiblement et se sont étendues à l’ensemble des états. Le marché de l'Enseignement a souffert d'une part rapidement croissante de l'enseignement à distance, du primaire au supérieur. Afin de réduire l’impact sur le chiffre d’affaires, nous avons accéléré l’approvisionnement à domicile de « Mealtime Multi-packs » dans le cadre du programme national de repas scolaires de l'USDA, qui représente l’essentiel de notre activité de la maternelle à la terminale. Le marché de la Santé et du social résiste particulièrement bien et se situe à un niveau d’activité inchangé d’une année à l’autre.

Au Royaume-Uni, le trimestre est marqué par un durcissement graduel des contraintes sanitaires, tant en en termes d’étendue géographique sur l’ensemble du territoire que d’intensité à travers les passages successifs d’un palier de mesures à l’autre.

En Italie, le marché Entreprises est impacté mais résiste mieux que dans d’autre pays en raison d’un mix clients moins exposé au télétravail.

En Espagne, le marché Entreprises reste particulièrement difficile sur les segments des distributeurs automatiques et des loisirs (stades, musées, etc.). Le marché de la Santé et du social est particulièrement impacté par la fermeture au public des cafétérias dans les centres hospitaliers. Le marché Education résiste mieux mais souffre néanmoins de la fermeture des écoles l’après-midi dans certaines régions.

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 447 millions d’euros et la contraction organique est de -22% comparée au premier trimestre de l’exercice précédent.

Le marché Entreprises français a mieux résisté que dans d’autres pays. Même si le télétravail reste la norme dès lors qu’il est possible, nous avons constaté une volonté des salariés du tertiaire de retourner au bureau.

Le marché Education est resté relativement bien orienté durant le 1 er trimestre grâce au maintien de l’ouverture des établissements scolaires primaires et secondaires, y compris pendant le reconfinement national de début novembre à mi-décembre.

trimestre grâce au maintien de l’ouverture des établissements scolaires primaires et secondaires, y compris pendant le reconfinement national de début novembre à mi-décembre. L’activité d’Elior Services reste résiliente grâce à son expertise en matière de bionettoyage et le déploiement de solutions de propreté certifiées.

Le segment Corporate et autres, qui comprend les activités résiduelles de concession non cédées avec Areas, génère un chiffre d’affaires quasi-nul (inférieur à un million d’euros) au cours des trois premiers mois de l’exercice 2020-2021 à cause des fermetures administratives.

Chiffre d’affaires par marché :

Le marché Entreprises a généré 316 millions d’euros, soit une baisse de 44,5% par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse est plus importante que celle enregistrée au quatrième trimestre de l’exercice précédent (juin à septembre 2020) du fait du rebond épidémique mondial et d’un durcissement des mesures sanitaires.

Le marché Enseignement a généré 341 millions d’euros, en baisse de 19,4% par rapport au premier trimestre de l’exercice 2019-2020. Ce marché continue de mieux résister que le marché Entreprises mais reste néanmoins impacté par le durcissement des mesures sanitaires, plus particulièrement en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.

Le marché Santé et social a généré 288 millions d’euros, soit une baisse de 8,5% par rapport à l’exercice précédent. Alors que l’activité de restauration collective reste impactée par la fermeture des lieux habituellement ouverts au public, comme les cafétérias en milieu hospitalier, l’activité d’Elior Services continue de faire preuve de résilience, grâce notamment à des solutions adaptées aux besoins particuliers liés à la pandémie de Covid-19.

Liquidité

A fin décembre 2020, la liquidité disponible d’Elior s’élevait à 605 millions d’euros, à comparer à 630 millions d’euros à fin septembre 2020.

Perspectives

Le rebond épidémique mondial entamé dès la fin de l’été dernier a pris de l’ampleur ces dernières semaines et les mesures sanitaires visant à le contenir se durcissent graduellement. Ceci représente une source persistante d’incertitudes pour les prochains mois alors que les campagnes de vaccination commencent seulement à être mises en place.

Le Groupe continuera de faire face à une base de comparaison annuelle défavorable jusqu’à mi-mars 2021, date anniversaire des toutes premières mesures de confinement en Europe et aux Etats-Unis. Au second semestre de notre exercice, qui débutera en avril, notre niveau d’activité dépendra de la durée et de l’intensité des contraintes sanitaires nécessaires à l’endiguement de l’épidémie, qui elles même dépendront de la rapidité et de l’efficacité des campagnes de vaccination dans les différents pays où nous opérons. Ainsi, aujourd’hui, rien ne nous permet d’envisager, avec certitude, une situation sanitaire maîtrisée à court terme et normalisée d’ici à la fin de l’exercice 2020-2021.

Sur la base de tous les éléments connus à l’heure actuelle, les hypothèses concernant l’exercice en cours sur lesquelles le Groupe se fonde pour planifier et prendre ses décisions sont les suivantes :

Entreprises : les mesures sanitaires qui prévaudront au cours des prochains mois continueront de dicter l’ampleur du recours au télétravail. Nous allons continuer à déployer les nouvelles solutions de restauration qui répondent non seulement aux besoins du monde contraint que nous vivons aujourd’hui et à ceux du monde de l’après Covid-19. Par exemple, en France, notre offre « Chaud Bouillant », lancée l’automne dernier, est aujourd’hui déployée sur 15 sites. Elle nous permet d’optimiser l’utilisation de cuisines existantes en préparant des repas chauds, de type brasserie, que nous pouvons livrer à des sites voisins, et donc potentiellement de nouveaux clients qui ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire à la préparation de plats frais et chauds dans leurs locaux. Aussi, en Italie, notre offre « Urban 360 », lancé en novembre 2020, est aujourd’hui déployée chez 83 clients. Il s’agit d’un espace de restauration optimisé, équipé d’un réfrigérateur connecté qui offre des plats fraichement préparés pouvant être consommés sans contraintes d’espace et de temps, et payés via notre application « Joyfood » ou par carte bancaire sans contact.

: les mesures sanitaires qui prévaudront au cours des prochains mois continueront de dicter l’ampleur du recours au télétravail. Nous allons continuer à déployer les nouvelles solutions de restauration qui répondent non seulement aux besoins du monde contraint que nous vivons aujourd’hui et à ceux du monde de l’après Covid-19. Par exemple, en France, notre offre « Chaud Bouillant », lancée l’automne dernier, est aujourd’hui déployée sur 15 sites. Elle nous permet d’optimiser l’utilisation de cuisines existantes en préparant des repas chauds, de type brasserie, que nous pouvons livrer à des sites voisins, et donc potentiellement de nouveaux clients qui ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire à la préparation de plats frais et chauds dans leurs locaux. Aussi, en Italie, notre offre « Urban 360 », lancé en novembre 2020, est aujourd’hui déployée chez 83 clients. Il s’agit d’un espace de restauration optimisé, équipé d’un réfrigérateur connecté qui offre des plats fraichement préparés pouvant être consommés sans contraintes d’espace et de temps, et payés via notre application « Joyfood » ou par carte bancaire sans contact. Enseignement : le durcissement des mesures sanitaires commence à se répercuter au sein des écoles. Au Royaume-Uni, celles-ci n’ont pas été réouvertes par les autorités après les vacances de fin d’année et un reconfinement national est en vigueur depuis le 04 janvier 2021. Aux Etats-Unis, environ la moitié des établissements primaires et secondaires (« K-12 ») du pays fournissent aujourd’hui un enseignement intégralement à distance et près de 20% suivent un modèle hybride distanciel/présentiel. En France, les cantines restent ouvertes avec des mesures sanitaires renforcées.

: le durcissement des mesures sanitaires commence à se répercuter au sein des écoles. Au Royaume-Uni, celles-ci n’ont pas été réouvertes par les autorités après les vacances de fin d’année et un reconfinement national est en vigueur depuis le 04 janvier 2021. Aux Etats-Unis, environ la moitié des établissements primaires et secondaires (« K-12 ») du pays fournissent aujourd’hui un enseignement intégralement à distance et près de 20% suivent un modèle hybride distanciel/présentiel. En France, les cantines restent ouvertes avec des mesures sanitaires renforcées. Santé et social : Les tendances devraient rester globalement stables d’un trimestre à l’autre et à des niveaux proches de ceux observés jusqu’à présent. Notre activité Services devrait rester bien orientée, notamment grâce à des solutions adaptées aux contraintes sanitaires, certifiées par l’AFNOR.

Agenda financier : 26 février 2021 : assemblée générale des actionnaires

20 mai 2021 : résultats du 1 er semestre de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique

semestre de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique 28 juillet 2021 : chiffre d’affaires 9 mois de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse

24 novembre 2021 : résultats annuels de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique

Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par secteur géographique

Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché

Annexe 3 : Définition des indicateurs alternatifs de performance

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé, du social et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 3 967 millions d’euros.

Ses 105 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 4 millions de personnes dans 22 700 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.

Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_GroupFR

Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par secteur géographique 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2020-2021 2019-2020 organique périmètre change totale France 447 573 -22,0% - - -22,0% International 498 731 -29,1% 0,1% -2,9% -31,9% Restauration Collective et Services 945 1 304 -26,0% - -1,6% -27,5% Corporate et Autres - 4 -89,3% - - -89,3% TOTAL GROUPE 945 1 308 -26,1% - -1,6% -27,7%

Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2020-2021 2019-2020 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 316 570 -43,5% - -1,0% -44,5% Enseignement 341 423 -17,7% 0,1% -1,8% -19,4% Santé et social 288 315 -6,1% - -2,4% -8,5% TOTAL GROUPE 945 1 308 -26,1% - -1,6% -27,7%

Annexe 3 : Définition des indicateurs alternatifs de performance

Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.2 du Document d’Enregistrement Universel 2019-2020, (ii) des changements de principes comptables et (iii) des variations de périmètre.

Taux de rétention : pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice précédent ajusté de la variation annuelle cumulée du chiffre d’affaires des contrats ou sites perdus depuis le début de l’exercice précédent.

________________

1 Voir définition en annexe 3 de ce communiqué

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210127005853/fr/