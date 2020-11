Elior Group : Résultats de l'exercice fiscal 2019-2020 25/11/2020 | 07:31 Envoyer par e-mail :

Elior démontre son agilité et accélère sa transformation pour pleinement bénéficier de la sortie de crise Regulatory News: Elior Group (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats non audités de l'exercice fiscal 2019-2020 clos au 30 septembre 2020 après application de la norme IFRS 16. Chiffres de l'exercice fiscal 2019-2020, conformes aux résultats annoncés le 6 novembre 2020 Confirmation du chiffre d'affaires de €3 967 milliards, à comparer à €4 923 milliards en 2018-2019 soit une décroissance organique de 19,7 %. Hors impacts de la COVID-19, des grèves en France, des sorties de contrats volontaires en Italie et de la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni, la croissance organique de l'exercice 2019-2020 est de +1,7 %. L'impact de la COVID-19 est de -1 003 millions d'euros.

Confirmation de l’EBITA ajusté des activités poursuivies du Groupe à -69 millions d’euros, dont 2 millions d’euros d’impact positif lié à l’application de la norme IFRS 16, à comparer à 176 millions d’euros l’an dernier. L’impact de la COVID-19 est de 268 millions d’euros.

L’impact sur l’EBITA ajusté de la perte de chiffre d’affaires (drop-through) sur l’année est de 27%, inférieur au 30% annoncé.

La liquidité disponible au 30 septembre 2020 est de 630 millions d’euros. Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, commente : « L’année 2019-2020, avec cette crise globale sans précédent, aura été particulièrement difficile pour le secteur de la restauration collective. Bien qu’impacté, Elior a su démontrer non seulement sa résilience mais également sa capacité à rester en mouvement et à prendre l’initiative. Depuis mars, nous avons su préserver notre niveau de liquidité et notre capacité de financement grâce à notre agilité, à la flexibilité de notre organisation et à une stricte discipline dans la gestion de nos coûts. Aujourd’hui, notre portefeuille d’activités nous rend moins exposés à l’impact de cette deuxième vague et aux mesures sanitaires de confinement. La rigueur dans la gestion et la renégociation de nos contrats, et l’engagement réellement formidable de nos équipes sur le terrain, nous ont également permis de renforcer encore les liens avec nos clients. Fidèles au cap que nous nous sommes fixés en lançant notre plan stratégique New Elior, nous renforçons aussi nos marqueurs de différenciation sur l’ensemble de nos marchés, nous accélérons notre transformation et le déploiement de nos nouvelles offres pour sortir de cette crise plus compétitifs et réaffirmer notre leadership et notre capacité à innover dans l’ensemble de nos métiers. Les opportunités sur nos marchés restent nombreuses. Nos équipes, en restauration comme en services, sont plus que jamais mobilisées, prêtes à relever les défis devant nous. Je suis très confiant dans l’avenir de nos métiers car nous avons aujourd’hui les talents, les savoir-faire et l’organisation pour profiter de la reprise qui s’annonce. Le rebond attendu en sortie de crise et les revenus supplémentaires générés par nos nouvelles offres nous permettront de revenir à un niveau de croissance solide et d’améliorer nos marges d’avant crise ». Activité commerciale Au cours du quatrième trimestre, d’importants contrats ont été signés ou renouvelés en restauration collective et services, parmi lesquels : en France, l’AS Monaco Football Club, Solvay, Eutelsat, et Centre Hospitalier de La Roche-sur-Yon, pour Elior Services, l’hôpital universitaire Avicenne, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux et Orange ;

en Angleterre, Royal Marsden NHS Foundation Trust, Roke Manor Research, Southport College et Wimbledon Football Club, et en Écosse, le centre culturel An Lanntair à Stornoway ;

aux États-Unis, les résidences senior Tealwood et Cedar Creek dans le Minnesota, Sourcewise, Inc. et Council on Aging dans le Comté de Santa Clara en Californie, et des écoles dans plusieurs États ;

en Italie, l’institut de formation des inspecteurs scolaires et des directeurs d’école (Scuola Ispettori E Sovrintendenti) de l’Aquila et le consortium Il Gruppo Gros ;

en Espagne, les écoles d’Alicante, le CRE Alzheimer à Salamanque et la résidence Joaquín Blume du centre sportif CARD à Madrid. Le taux de rétention en restauration collective s’élève à 92 % à fin septembre 2020, en hausse par rapport aux 90 % constatés à fin septembre 2019. Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe s’élève à 3 967 millions d’euros pour l’exercice 2019-2020, contre 4 923 millions d’euros un an plus tôt. La baisse de -19,4 % par rapport à l’exercice précédent correspond à une perte de chiffre d’affaires (i) de -1 003 millions d’euros liée à la crise du Covid-19, (ii) de -11 millions d’euros due aux grèves générales en France à la fin du premier trimestre et au début du deuxième, et iii) de -39 millions d’euros liés à l’interruption volontaire de contrats en Italie et à la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni. En excluant ces différents impacts exceptionnels, la croissance organique d’Elior est de +1,7 %. Les acquisitions (États-Unis et Italie) et l’effet de change, principalement dû au dollar américain, contribuent respectivement à hauteur de 4 millions d’euros et de 8 millions d’euros au chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe. La part du chiffre d’affaires réalisé à l’international atteint 55 % pour l’exercice 2019-2020, stable par rapport à l’exercice précédent. Chiffre d’affaires par secteur géographique : À l’international, le chiffre d’affaires atteint 2 182 millions d’euros, une baisse de 18,9 % par rapport à 2018-2019, traduisant notamment l’impact de 551 millions d’euros lié au Covid-19 dans une moindre mesure, du choix de ne pas renouveler des contrats dans le secteur public en Italie l’année dernière et de la réduction du périmètre des contrats avec Tesco au Royaume-Uni. En excluant ces éléments, la croissance organique du chiffre d’affaires d’Elior à l’international s’établit à 2,6 %. Le marché américain a le mieux résisté, grâce à une plus faible exposition d’Elior au marché Entreprises, grâce à nos positions solides dans le cadre du programme national de restauration scolaire destiné aux élèves de la maternelle au lycée, et grâce à notre capacité à augmenter l’utilisation de nos sites de production existants en appui aux organismes des services sociaux. L’effet de change est de +0,3 % par rapport à 2018-2019, principalement dû à l’appréciation du dollar américain. En France, le chiffre d’affaires s’élève à 1 778 millions d’euros pour l’exercice 2019-2020, contre 2 212 millions d’euros il y a un an, soit une baisse de -19,6 %. Elior Services a déployé son expertise en matière de bionettoyage, à travers des solutions spécifiques homologuées pour le Covid-19, notamment dans le marché de la santé, mais aussi dans les services et l’industrie. En excluant les 11 millions d’euros dus aux grèves et les 445 millions d’euros liés au Covid-19, la croissance organique est stable en France. Le segment Corporate et autres, qui comprend les activités résiduelles de concession non cédées avec Areas, génère un chiffre d’affaires de près de 7 millions d’euros en 2019-2020, contre 22 millions d’euros à l’année dernière. Cette baisse s’explique notamment par l’impact de la pandémie de Covid-19. Chiffre d’affaires par marché : Le marché Entreprises a généré 1 620 millions d’euros, soit une baisse de -28,2 % par rapport à l’exercice 2018-2019. Il bénéficie de la remontée du chiffre d’affaires du quatrième trimestre à 344 millions d’euros, ce qui correspond à une baisse de -35 % en un an. C’est toutefois une amélioration nette par rapport à la chute de -62 % du chiffre d’affaires du troisième trimestre en raison des mesures de confinement liées au Covid-19. Le marché Enseignement a généré 1 149 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2019-2020, soit une baisse de -18,7 % par rapport à l’année précédente. Après une chute de -54,5 % liée aux mesures de confinement au cours du troisième trimestre, le chiffre d’affaires a reculé de 43 millions d’euros au quatrième trimestre 2019-2020, avec une amélioration en septembre du fait du retour des élèves à l’école et des salariés au travail après les congés d'été. Le marché Santé et bien-être a généré 1 198 millions d’euros, soit une baisse de -4,4 % par rapport à l’exercice 2018-2019. Le chiffre d’affaires s’est légèrement redressé au quatrième trimestre 2019-2020, à 292 millions d’euros, soit un repli de -6,0 % après le repli de -7,8 % au troisième trimestre, car des interventions chirurgicales non urgentes ont pu être reprogrammées pendant l’été. La plupart des cafétérias dans les hôpitaux restent cependant fermées. EBITA ajusté et résultat opérationnel courant L’EBITA ajusté des activités poursuivies du Groupe correspond à une perte de -69 millions d’euros pour l’exercice clos le 30 septembre 2020, dont 2 millions d’euros supplémentaires liés à l’application de la norme IFRS 16, à comparer à un bénéfice de 176 millions d’euros en 2018-2019. La baisse de l’EBITA de -245 millions d’euros en un an, entraine le taux de marge d’EBITA ajusté à -1,7 % pour 2019-2020, contre +3,6 % un an plus tôt. La perte sur l’exercice 2019-2020 est imputable aux grèves en France (-7 millions d’euros), aux interruptions volontaires de contrats en Italie, à l’arrêt de contrats avec le ministère de la Défense et à la réduction du périmètre de contrats Tesco au Royaume-Uni (-5 millions d’euros), ainsi qu’à la pandémie de Covid-19 (-268 millions d’euros). Elior avait estimé que le Covid-19 aurait un impact inférieur à 30 % sur l’EBITA ajusté de la perte de chiffre d’affaires de l’exercice 2019-2020. Son impact réel sur l’EBITA ajusté de la perte de chiffre d’affaires est de 27 % sur l’exercice. À l’International, l’EBITA ajusté totalise -30 millions d’euros en 2019-2020, par rapport à 90 millions d’euros constatés l’an dernier, en raison notamment de l’impact majeur du Covid-19. L’EBITA ajusté rapporté au chiffre d’affaires est de-1,4 %, contre 3,3 % en 2018-2019. En France, l’EBITA ajusté s’établit à -13 millions d’euros en 2019-2020, contre 109 millions d’euros en 2018-2019. La discipline opérationnelle accrue et la plus grande sélectivité commerciale initiés par l’équipe de direction ont contribué à compenser l’impact des grèves générales en France, mais les mesures de confinement liées au Covid-19 ont fortement impacté l’activité. Le marché de la Santé a été le moins affecté, malgré la fermeture des cafétérias dans les hôpitaux. L’EBITA ajusté rapporté au chiffre d’affaires atteint -0,8 %, contre 4,9 % l’année précédente. Pour Corporate et autres, l’EBITA ajusté est de -26 millions d’euros pour l’exercice 2019-2020, par rapport à -23 millions d’euros un an plus tôt, en raison principalement du Covid-19. La perte opérationnelle courante des activités poursuivies (incluant la quote-part de résultat des entreprises associées) s’élève à -89 millions d’euros sur l’exercice 2019-2020, dont +2 millions d’euros lié à l’application de la norme IFRS 16, contre un bénéfice de 160 millions d’euros en 2018-2019. Cette perte comprend l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions pour 20 millions d’euros, à comparer à 21 millions d’euros en 2018-2019. Les charges opérationnelles nettes non courantes s’élèvent à 240 millions d’euros. Elles comprennent principalement des dépréciations d’écarts d’acquisitions de -123 millions d’euros et de -117 millions d’euros liés pour l’essentiel à des provisions pour restructurations. Au cours de l’exercice 2018-2019, les charges opérationnelles nettes non courantes étaient de -27 millions d’euros, et principalement liées à des coûts de restructurations. Le résultat financier s’établit à -38 millions d’euros, avec un impact IFRS 16 de -7 millions d’euros en 2019-2020, à comparer à -69 millions d’euros l’an dernier, en raison de la réduction de la dette consécutive à la cession d’Areas en 2018-2019 et de l’impact de la baisse du ratio de levier sur la marge. La charge d’impôt atteint 83 millions d’euros en 2019-20, dont +3 millions d’euros liés à l’application de la norme IFRS 16, contre un produit net d’impôt de 4 millions d’euros l’année dernière résultant de l’utilisation d’une perte fiscale à court terme suite à la cession d’Areas en 2018-2019. En 2020, le Groupe n’a reconnu qu’une partie du produit d’impôt associé à la perte de l’exercice 2019-2020 et déprécié certains actifs d’impôts différés. La charge d’impôt comprend également la CVAE pour un montant de 19 millions d’euros, qui est basée sur la valeur ajoutée et a donc reculé en 2019-2020 par rapport à 21 millions un an plus tôt. Compte tenu des facteurs ci-dessus, la perte nette des activités poursuivies s’élève à -450 millions d’euros pour l’exercice 2019-2020, dont 2 millions d’euros liés à l’application de la norme IFRS 16, contre un bénéfice net de 68 millions d’euros en 2018-2019. Le résultat net part du Groupe s’établit à -483 millions d’euros en 2019-2020, à comparer à 271 millions un an plus tôt. Cash-flow et endettement Le free cash-flow opérationnel avant IFRS16 est de -62 millions d’euros pour l’exercice 2019-2020, contre 251 millions d’euros l’an dernier. Ce recul est notamment imputable à (i) un EBITDA ajusté en baisse de -245 millions d’euros, et à (ii) une variation négative de la titrisation de -43 millions d’euros. La réduction des dépenses d’investissements conduit à une amélioration de 25 millions d’euros. L’endettement financier net avant IFRS16 s’établit à 767 millions d’euros au 30 septembre 2020, contre 539 millions d’euros un an plus tôt. En tenant compte de l’application de la norme IFRS 16, l’endettement financier net d’Elior Group atteint 995 millions d’euros, contre 782 millions d’euros (pro forma IFRS 16) au 30 septembre 2019. Liquidité A fin septembre 2020, la liquidité disponible d’Elior s’élevait à 630 millions d’euros, à comparer à 709 millions d’euros à fin juin 2020. Cette évolution s’explique principalement par l’ajustement final du prix de cession d’Areas (-48 millions d’euros), la hausse de la titrisation liée à la reprise de l’activité (+31 millions d’euros), l'impact des taux de change sur nos lignes en dollar US (-11 millions d’euros), et un free cash-flow opérationnel négatif hors titrisation (-22 millions d’euros). Retour aux actionnaires Après la cession d’Areas, Elior Group a lancé un programme de rachat d’actions. Une tranche de 21 millions d’euros a été réalisée au deuxième trimestre 2019-2020. Le programme a été suspendu en raison de la pandémie de Covid-19. Nous maintenons notre contrat de liquidité afin de garantir un marché liquide pour les actions Elior Group. Le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale annuelle de renoncer à verser un dividende pour l'exercice 2019-2020. Perspectives Après l’assouplissement des mesures de confinements mi-mai 2020, nous avons observé une amélioration continue de nos activités. La deuxième vague de confinements qui a commencé à frapper l’Europe en octobre, sera une source d’incertitudes persistantes ces prochains mois. Le redémarrage de l’activité économique s’annonce progressif et irrégulier pour l’exercice 2020-2021, et il sera variable en fonction des évolutions de la pandémie dans les différents pays où Elior opère. Sur la base de tous les éléments connus à l’heure actuelle, les hypothèses concernant l’exercice 2020-2021 sur lesquelles le Groupe se fonde pour planifier et prendre ses décisions sont les suivantes : • Le marché Entreprises s’est bien redressé en septembre et jusqu’à mi-octobre à la faveur du retour au bureau des salariés susceptibles de télétravailler, qui représentent toutefois moins de 18 % du chiffre d’affaires du Groupe. En raison des mesures récemment décidées par les autorités, nous nous attendons à ce que le télétravail soit massivement utilisé au premier semestre de notre exercice, avant de reculer progressivement au second semestre. Le déploiement des programmes de vaccination devrait contribuer à faire remonter l’activité. Dans ce contexte, nous maintenons un dialogue constant avec nos clients pour adapter notre offre de restauration à l’évolution de leurs besoins. • L’activité sur le marché Enseignement devrait demeurer proche des niveaux constatés avant l’apparition du Covid-19, car les écoles primaires et secondaires restent ouvertes en Europe, avec des variations d’un état à l’autre aux États-Unis. Les cantines de la maternelle au lycée génèrent la grande majorité du chiffre d’affaires d’Elior dans ce marché. • Sur le marché de la Santé et du bien-être, l’activité devrait rester similaire aux niveaux observés avant le Covid-19 en restauration collective et services. Le report d’interventions chirurgicales non urgentes et la fermeture des cafétérias dans les hôpitaux continueront à avoir un impact sur nos résultats au premier semestre de l’exercice. Dans la mesure du possible, nous continuerons à recourir aux programmes gouvernementaux disponibles de soutien à l’activité et à l’emploi, et poursuivrons l’adaptation de notre structure de coûts pour préserver notre rentabilité. Nous maintiendrons également notre stricte discipline en matière de gestion des coûts, de trésorerie et de frais généraux, parallèlement aux mesures de restructuration déjà engagées. Les opportunités sur nos marchés restent nombreuses. Nos équipes, en restauration comme en services, sont plus que jamais mobilisées. Confiants dans l’avenir de nos métiers, nous avons aujourd’hui les talents, les savoir-faire et l’organisation pour profiter de la reprise qui s’annonce. A moyen terme, le rebond attendu en sortie de crise et les revenus supplémentaires générés par nos nouvelles offres nous permettront de revenir à un niveau de croissance solide et d’améliorer nos marges d’avant crise. Le Conseil d’Administration et le Comité Exécutif remercient sincèrement les 105,000 collaborateurs du Groupe pour leur engagement aux côtés de nos clients et de nos convives dans cette période exceptionnelle. Évènements postérieurs à la clôture Prolongation du covenant « holiday » : prochain test fin 2022, sur la base des résultats financiers au 30 septembre 2022 Une conférence téléphonique aura lieu le mercredi 25 novembre à 8h30, heure de Paris. Elle sera accessible par webcast via le site internet d’Elior Group et par téléphone au : France : + 33 (0) 1 7037 7166 Royaume-Uni : + 44 (0) 20 3003 2666 (Standard International Access) États-Unis : + 1 212 999 6659 Code d’accès : Elior Agenda financier : 28 janvier 2021 : chiffre d’affaires du 1 er trimestre de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse

trimestre de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse 26 février 2021 : assemblée générale des actionnaires

20 mai 2021 : résultats du 1 er semestre de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique

semestre de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique 28 juillet 2021 : chiffre d’affaires 9 mois de l’exercice 2020-2021 - communiqué de presse avant bourse Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par secteur géographique

Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché

Annexe 3 : Ebita ajusté par secteur géographique

Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie simplifié

Annexe 5 : États financiers consolidés

Annexe 6 : Définition des indicateurs alternatifs de performance À propos d’Elior Group Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 3 967 millions d’euros. Ses 105 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France. Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_GroupFR Annexe 1 : Évolution du chiffre d’affaires par secteur géographique 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 573 584 -1,9% - - -1,9% International 731 727 -1,3% 0,1% 1,9% 0,6% Restauration Collective et Services 1 304 1 311 -1,6% 0,1% 1,0% -0,5% Corporate et Autres 4 6 -45,9% - - -45,9% TOTAL GROUPE 1 308 1 317 -1,8% 0,1% 1,0% -0,7% 2em trim. 2em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 513 580 -11,4% - - -11,4% International 636 692 -9,8% 0,2% 1,4% -8,2% Restauration Collective et Services 1 149 1 272 -10,6% 0,1% 0,8% -9,7% Corporate et Autres 2 5 -58,7% - - -58,7% TOTAL GROUPE 1 151 1 277 -10,8% 0,1% 0,8% -9,9% 3em trim. 3em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 280 559 -49,9% - - -49,9% International 392 684 -43,1% 0,1% 0,2% -42,7% Restauration Collective et Services 672 1 243 -46,1% 0,1% 0,1% -45,9% Corporate et Autres 0 7 -100,0% - - -100,0% TOTAL GROUPE 672 1 250 -46,4% 0,1% 0,1% -46,2% 4em trim. 4em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 412 489 -15,9% - - -15,9% International 423 586 -25,0% 0,1% -2,9% -27,8% Restauration Collective et Services 835 1 075 -20,8% 0,1% -1,6% -22,4% Corporate et Autres 1 4 -64,6% - - -64,6% TOTAL GROUPE 836 1 079 -21,0% 0,1% -1,6% -22,5% 12 mois 12 mois Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale France 1 778 2 212 -19,6% - - -19,6% International 2 182 2 689 -19,3% 0,1% 0,3% -18,9% Restauration Collective et Services 3 960 4 901 -19,4% 0,1% 0,2% -19,2% Corporate et Autres 7 22 -68,8% - - -68,8% TOTAL GROUPE 3 967 4 923 -19,7% 0,1% 0,2% -19,4% Annexe 2 : Évolution du chiffre d’affaires par marché 1er trim. 1er trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 570 591 -4,5% - 0,9% -3,5% Enseignement 423 412 1,3% - 1,2% 2,5% Santé 315 314 -0,9% 0,2% 1,0% 0,3% TOTAL GROUPE 1 308 1 317 -1,8% 0,1% 1,0% -0,7% 2em trim. 2em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 486 559 -13,7% 0,1% 0,6% -13,1% Enseignement 365 406 -11,0% 0,1% 1,0% -10,0% Santé 300 312 -5,0% 0,2% 0,8% -3,9% TOTAL GROUPE 1 151 1 277 -10,8% 0,1% 0,8% -9,9% 3em trim. 3em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 220 581 -61,9% - -0,2% -62,1% Enseignement 161 353 -54,8% - 0,3% -54,5% Santé 291 316 -8,6% 0,2% 0,5% -7,8% TOTAL GROUPE 672 1 250 -46,4% 0,1% 0,1% -46,2% 4em trim. 4em trim. Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 344 525 -33,5% - -1,1% -34,5% Enseignement 200 243 -15,0% 0,1% -2,7% -17,6% Santé 292 311 -4,6% 0,1% -1,5% -6,0% TOTAL GROUPE 836 1 079 -21,0% 0,1% -1,6% -22,5% 12 mois 12 mois Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2019-2020 2018-2019 organique périmètre change totale Entreprises et Administrations 1 620 2 256 -28,3% - 0,1% -28,2% Enseignement 1 149 1 415 -19,0% 0,1% 0,2% -18,7% Santé 1 198 1 252 -4,8% 0,2% 0,2% -4,4% TOTAL GROUPE 3 967 4 923 -19,7% 0,1% 0,2% -19,4% Annexe 3 : Ebita ajusté par secteur géographique (en millions d'euros) Exercice clos le

30 septembre Variation

Ebita

ajusté Marge d'Ebita

ajusté 2020 2019 2020 2019 France (13) 109 (122) (0,7)% 4,9% International (30) 90 (120) (1,4)% 3,3% Restauration Collective & Services (43) 199 (242) (1,1)% 4,1% Corporate & Autres (26) (23) (3) 0,0% 0,0% TOTAL GROUPE (69) 176 (245) (1,7)% 3,6% Annexe 4 : Tableau de flux de trésorerie simplifié (en millions d'euros) Exercice clos le

30 septembre

2020

Non audité Impact

IFRS 16 Exercice clos le

30 septembre

2020

Proforma IAS17 Exercice clos le

30 septembre

2019

Audité Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 111 58 53 303 Acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (89) - (89) (114) Variation des besoins en fonds de roulement (9) - (9) 84 Autres flux opérationnels (17) - (17) (22) Free Cash-Flow Opérationnel (4) 58 (62) 251 Impôts encaissés (versés) (11) - (11) (24) Free Cash-Flow (15) 58 (73) 227 Annexe 5 : États financiers consolidés Compte de résultat consolidé (En millions d'euros) Exercice clos le

30 septembre

2020

Non Audité Impact

IFRS16 Exercice clos le

30 septembre

2020

Proforma IAS17 Exercice clos le

30 septembre

2019

Audité Chiffre d’affaires 3 967 - 3 967 4 923 Achats consommés (1 287) - (1 287) (1 557) Charges de personnel (2 077) - (2 077) (2 436) Charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions - - - 5 Autres frais opérationnels (420) 59 (479) (561) Impôts et taxes (71) - (71) (71) Amortissements et provisions opérationnels courants (178) (57) (121) (122) Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation (20) - (20) (21) Résultat opérationnel courant des activités poursuivies (86) 2 (88) 160 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées (3) - (3) - Résultat opérationnel courant des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (89) 2 (91) 160 Autres produits et charges opérationnels non courants (240) - (240) (27) Résultat opérationnel des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (329) 2 (331) 133 Charges financières (45) (7) (38) (89) Produits financiers 7 - 7 20 Résultat avant impôt des activités poursuivies (367) (5) (362) 64 Impôt sur les résultats (83) 3 (86) 4 Résultat net des activités poursuivies (450) (2) (448) 68 Résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente (37) (1) (36) 202 Résultat net (487) (3) (484) 270 Attribuables aux : Actionnaires de la société mère (483) (3) (480) 271 Participations ne donnant pas le contrôle (4) - (4) (1) (En millions d'euros) Semestre clos le

31 mars

2020

Non audité Impact

IFRS16 Semestre clos le

31 mars

2020

Proforma IAS17 Semestre clos le

31 mars

2019

Non audité Résultat net par action (en €) Résultat net par action des activités poursuivies de base (2,57) 0,38 dilué (2,57) 0,38 Résultat net par action des activités arrêtées ou en vue de la vente de base (0,21) 1,16 dilué (0,21) 1,15 Résultat net total par action de base (2,78) 1,54 dilué (2,78) 1,53 Bilan consolidé actif (En millions d'euros) Au 30 septembre 2020

Non Audité Au 30septembre 2019

Audité (1) Ecarts d'acquisition 1 719 1 851 Immobilisations incorporelles 221 262 Immobilisations corporelles 314 392 Droits d'utilisation 238 - Autres actifs non courants 6 8 Actifs financiers non courants 111 104 Participations dans les entreprises associées - 1 Juste valeur des instruments financiers dérivés (*) - - Impôts différés 74 162 Total actif non courant 2 683 2 780 Stocks 102 94 Clients et autres créances d’exploitation 625 675 Actifs sur contrat client - - Actif d'impôt exigible 14 32 Autres actifs courants 54 47 Créances financières court terme 3 - Trésorerie et équivalents de trésorerie (*) 41 83 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 17 10 Total actif courant 856 941 Total actif 3 539 3 721 (*) Inclus dans le calcul de l'endettement financier net (1) Les impôts différés au 30 septembre 2019 ont été représentés afin de compenser les actifs et passifs d’impôts différés conformément à IAS 12.74. Ce reclassement est sans impact sur le résultat. Bilan consolidé passif (En millions d'euros) Au 30 septembre 2020

Non Audité Au 30 septembre 2019

Audité (1) Capital 2 2 Réserves et résultats accumulés 1 152 1 662 Écarts de conversion (19) 4 Participations ne donnant pas le contrôle (3) 2 Total capitaux propres 1 132 1 670 Emprunts et dettes financières (*) 781 602 Dettes de loyers (*) 192 - Juste valeur des instruments financiers dérivés (*) 6 9 Passifs sur acquisitions de titres 18 70 Impôts différés - 13 Engagements de retraite et avantages au personnel 96 104 Provisions non courantes 23 15 Autres passifs non courants - - Total passif non courant 1 116 813 Fournisseurs et comptes rattachés 448 550 Dettes sur immobilisations 11 15 Dettes fiscales et sociales 536 476 Dette d'impôt sur le résultat 1 15 Emprunts et dettes financières (*) 2 16 Dettes de loyers (*) 58 - Dettes sur acquisition de titres 2 2 Provisions courantes 130 63 Passif sur contrat client 62 49 Autres passifs courants 21 38 Passifs classés comme détenus en vue de la vente 20 14 Total passif courant 1 291 1 238 Total passif 2 407 2 051 Total du passif et des capitaux propres 3 539 3 721 (*) Inclus dans le calcul de l'endettement financier net 998 543 Endettement financier net hors juste valeur des instruments financiers dérivés et frais d'émission d'emprunt 995 539 (1) Les impôts différés au 30 septembre 2019 ont été représentés afin de compenser les actifs et passifs d’impôts différés conformément à IAS 12.74. Ce reclassement est sans impact sur le résultat Tableau de flux de trésorerie (En millions d'euros) Exercice clos le

30 septembre

2020

Non Audité Impact

IFRS 16 Exercice clos le

30 septembre

2020

Proforma IAS17 Exercice clos le

30 septembre

2019 Audité Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies Résultat opérationnel courant incluant la QP de résultat des entreprises associées (89) 2 (91) 160 Key money - amortissements 2 - 2 - Dotations aux amortissements 193 56 137 146 Dotations aux provisions 5 - 5 (3) Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 111 58 53 303 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - - - - Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité (9) - (9) 84 Intérêts et charges financières versés (24) (7) (17) (54) Impôts encaissés (versés) (11) - (11) (24) Autres flux (17) - (17) (22) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies 50 51 (1) 287 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (98) - (98) (120) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 9 - 9 6 Acquisitions d'actifs financiers (3) - (3) (2) Cessions d'actifs financiers - - - 9 Acquisitions de sociétés consolidées après déduction du montant de la trésorerie acquise (10) - (10) (16) Autres flux liés aux opérations d'investissements 6 - 6 - Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies (96) - (96) (123) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (50) - (50) (33) Mouvements sur capitaux propres de la mère - - - - Achats d'actions propres (21) - (21) (50) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle - - - - Émissions d'emprunts et dettes financières 936 - 936 81 Remboursements d'emprunts et dettes financières (736) 8 (744) (1 379) Remboursements de la dette locative (IFRS 16) (59) (59) - Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies 70 (51) 121 (1 381) Incidence de la variation des taux de change et autres variations (3) - (3) (9) Variation de la trésorerie nette des activités 21 - 21 (1 226) Variation Nette de la Trésorerie des activités non poursuivies (55) - (55) 1 224 Trésorerie nette à l'ouverture 76 - 76 78 Trésorerie nette à la clôture 43 - 43 76 Annexe 6 : Définition des indicateurs alternatifs de performance Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.1.2.1 du Document d’Enregistrement Universel, (ii) des changements de principes comptables, notamment pour l’effet de la première application de la norme IFRS 15 en 2018-2019 et (iii) des variations de périmètre. Taux de rétention : pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice précédent ajusté de la variation annuelle cumulée du chiffre d’affaires des contrats ou sites perdus depuis le début de l’exercice précédent. Ebita ajusté : résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions de performance attribuées par les sociétés du Groupe ainsi que des dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation. Cet indicateur reflète le mieux selon le groupe la performance opérationnelle des activités puisqu’il inclut les amortissements induits par les dépenses d’investissement inhérentes au business model du Groupe. Indicateur le plus usité dans l’industrie, il permet une comparaison du Groupe avec ses pairs. Taux de marge d’Ebita ajusté : rapport de l’Ebita ajusté sur le chiffre d’affaires consolidé. Free cash flow opérationnel : somme des éléments suivants, tels qu’ils sont définis par ailleurs et enregistrés dans des rubriques individuelles (ou calculés comme la somme de rubriques individuelles) dans le tableau des flux de trésorerie des états financiers consolidés : excédent brut d’exploitation (Ebitda) ;

acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions ;

variation des besoins en fonds de roulement opérationnels nets ;

autres flux, constitués pour l’essentiel des sommes décaissées (i) au titre des éléments non récurrents du compte de résultat et (ii) au titre des passifs provisionnés lors de la mise en juste valeur des acquisitions de sociétés consolidées. Cet indicateur reflète la trésorerie générée par les opérations. Il s’agit par ailleurs de l’indicateur retenu en interne pour évaluer la performance annuelle des managers du Groupe. Perte de chiffre d’affaires liée au COVID-19 : écart entre le chiffre d’affaires réel et la prévision réalisée à fin décembre 2019, à taux de change et périmètre constant, sans effet prix constaté à ce stade. Impact du COVID-19 sur l’Ebita : chiffre d’affaires perdu moins les coûts résiduels associés, nets des économies réalisées à ce jour (aides gouvernementales, renégociations de contrats fournisseurs, indemnité d’assurance…). Impacts des grèves en France : sur le chiffre d’affaires, il a été mesuré site par site par rapport au niveau normal d’activité des semaines précédant le démarrage des grèves ; sur l’Ebita, il correspond aux coûts n’ayant pu être variabilisés. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201124006070/fr/

