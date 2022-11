Elior : Informations privilégiées / Information sur chiffre d'affaires annuel

Taux de rétention à un niveau record de 93,2 % au 30 septembre 2022, en nette hausse comparé à 91,4 % un an plus tôt ;

Elior Group (Euronext Paris - ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services, publie ses résultats non audités de l'exercice fiscal 2021-2022 clos au 30 septembre 2022.

En France, le chiffre d'affaires s'élève à 1 943 millions d'euros, contre 1 711 millions d'euros il y a un an, soit une augmentation de +13,6 % sur une base publiée et +13,5 % sur une base organique (variation de périmètre immatérielle).

La part du chiffre d'affaires réalisée à l'international atteint 56 % contre 54 % un an plus tôt.

Sur une base comparable, le chiffre d'affaires augmente de +15,4 %, comparé au recul de -2,9 % enregistré un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies du Groupe s'élève à 4 451 millions d'euros sur l'année 2021-2022,contre 3 690 millions d'euros un an plus tôt. Cette augmentation de +20,6 % par rapport à l'année précédente reflète une croissance organique de +18,3 %, un effet de change favorable de +3,4 % (appréciation du dollar américain) et une variation de périmètre de -1,1% (essentiellement liée à l'arrêt de Preferred Meals aux États-Uniset à la cession de CRCL en Inde).

en Italie, le service des douanes à Bergame, l'hôtel Four Points by Sheraton à Padoue et le B&B

en France, Renault, Thales, Sanofi, les crèches Les Petits Chaperons Rouges, les écoles de la ville de Corbeil, l'hôpital Robert Schuman à Metz et la clinique La Ligne Bleue à Épinal ; pour Elior Services, la centrale nucléaire de Flamanville, l'hôpital privé Le Bois à Lille et le centre hospitalier de Compiègne ;

Le segment Corporate et autres, qui comprend les activités résiduelles de concession non cédées à Areas, génère un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, contre 4 millions d'euros l'année précédente.

En France, l'EBITA ajusté s'établit à -27 millions d'euros, contre -21 millions d'euros en 2020-

2021. La marge d'EBITA ajusté ressort à -1,4 %, contre -1,2 % un an plus tôt. La dégradation de la marge s'explique par deux principaux éléments. Le premier est le variant Omicron, dont l'impact a été évalué à un peu plus de 40M€ en termes d'EBITA ajusté. Le second concerne l'inflation et le contexte difficile de renégociation de prix des contrats du secteur public pour les acteurs de la restauration collective. Ce n'est que le 15 septembre 2022 qu'un avis du Conseil d'État a entériné le cadre légal des ajustements de prix des contrats publics dans le contexte de fortes pressions inflationnistes.

l' International , l'EBITA ajusté totalise -3 millions d'euros, une amélioration par rapport à -22 millions d'euros l'an dernier. Le taux de marge d'EBITA ajusté est de -0,1 %, comparé à -1,1 % un an plus tôt. En excluant les pertes de Preferred Meals, l'EBITA ajusté ressort positif à hauteur de 39 millions d'euros, contre un gain de 23 millions en 2020-2021. Sur cette même base, la marge d'EBITA ajusté est donc positive aux États-Unis. Elle l'est aussi au Royaume-Uni et en Espagne et progresse également en Italie où elle est proche de l'équilibre.

Pour Corporate et autres, l'EBITA ajusté est de -18 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022, par rapport à -21 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies (incluant la quote-part de résultat des entreprises associées) est une perte de -69 millions d'euros sur l'exercice 2021-2022, contre une perte de -87 millions d'euros en 2020-2021.

Les charges opérationnelles nettes non courantes s'élèvent à -309 millions d'euros (contre -1 million d'euros au cours de l'exercice 2020-2021), reflétant principalement la dépréciation d'écarts d'acquisition en France et en Espagne pour -206 millions d'euros ainsi que des provisions et charges relatives à l'arrêt des activités de Preferred Meals aux États-Unis pour -74 millions d'euros.

Le résultat financier représente une charge de -26 millions d'euros, contre -44 millions d'euros un an plus tôt. Le coût de l'endettement net, en augmentation du fait de la hausse combinée de l'endettement et du taux de financement, a été compensé par un résultat de change positif.

L'impôt sur les résultats est une charge de -36 millions d'euros, comparée à une charge de -12 millions lors de l'exercice précédent. La charge d'impôt comprend la CVAE pour un montant de -9 millions d'euros, comparé à -11 millions d'euros en 2020-2021.

Compte tenu des facteurs ci-dessus, la perte nette des activités poursuivies s'élève à -440 millions d'euros, par rapport à une perte de -120 millions d'euros pour l'exercice 2020-2021.

Le résultat net part du Groupe s'établit à -427 millions d'euros, contre une perte de -100 millions d'euros un an plus tôt.

Cash-flow et endettement

Le free cash-flowopérationnel est négatif à hauteur de -34 millions d'euros pour l'exercice 2021- 2022, contre un flux positif de 19 millions d'euros l'an dernier du fait de l'augmentation du besoin en fonds de roulement lié au fort rebond de la croissance organique.

Les dépenses d'investissement totalisent -64 millions d'euros, quasi-stables comparées à l'exercice précédent (-62 millions d'euros). Elles représentent 1,4 % du chiffre d'affaires, confirmant le modèle de croissance à faible intensité capitalistique du Groupe.

4