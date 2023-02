Elior : Réponse aux questions écrites

Réponses aux questions écrites

Gestion des fonds versés par les convives dans un restaurant d'entreprise :

Question: si un convive n'a plus accès à un restaurant pour une raison indépendante de sa volonté (fin de contrat d'exploitation du restaurant, fermeture du restaurant par l'entreprise, si une entreprise adhérente à un restaurant inter- entreprises quitte le site, longue maladie du convive, ...) que deviennent les fonds déjà chargés sur leur badge par un convive n'ayant plus accès au restaurant, si ces fonds n'ont pas été consommés avant une situation précitée ?

Réponse: si un contrat est perdu par Elior au profit d'un concurrent, le solde des badges est transféré à l'entreprise repreneuse.

Si un restaurant ferme définitivement ou que le salarié quitte l'entreprise bénéficiaire du contrat de restauration, le solde du badge est remboursé individuellement au salarié qui en fait la demande.

Question: combien ces fonds non consommés et non reversés représentent-ils pour notre entreprise pour le dernier exercice ?

Réponse: pour Elior France, le montant des soldes de badge non remboursés s'élève à 825K€ à fin septembre 2022, dont 480 K€ sont liés à des fermetures supérieures à 1 an.

Question: comment sont comptabilisés ces fonds ? en profit ? en provisions à rendre aux convives ?

Réponse: dans le cas d'un reliquat de solde de badge non remboursé, car non réclamé (faible montant, oubli du salarié, etc.), le solde reste au bilan d'Elior (dette), et réintégré en profit au terme de la prescription (5 ans).

Traitement des réclamations des convives d'un restaurant d'entreprise :

Question: comment un convive peut-il faire part d'une réclamation au niveau du siège d'Elior France quand le restaurant d'entreprise ne répond pas à sa réclamation ?

Réponse: pour Elior France, le convive renseigne le formulaire via les sites internet ou se rend sur la page Elior via les réseaux sociaux (twitter, etc.)

Pour la restauration en entreprises : via l'application TIMECHEF, les enquêtes à table ou encore les enquêtes BVA.

Question: existe-t-il un service réclamation au siège ?

Réponse: un filtrage automatique des formulaires renseignés via le site internet est réalisé puis redirigé en fonction de l'objet sur les différents segments.

Un Community Manager de la communication Groupe gère les réseaux sociaux.

Pour la restauration en entreprise, via l'application TIMECHEF : nous examinons chaque demande et nous nous assurons qu'une réponse soit toujours apportée.

Question: si le restaurant d'entreprise ne répond pas, ni le service réclamation du siège, le convive a-t-il accès à un médiateur et si oui lequel ?

Réponse: le client obtient toujours une réponse, que ce soit via le site internet ou par mail.

