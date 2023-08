Elior Group figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans les entreprises et les administrations (41% du CA), les établissements d'enseignement (31,8%), les établissements de soins et les maisons de retraite (27,2%). En outre, Elior Group propose des prestations de services associés (nettoyage, gardiennage, maintenance, etc.). 56% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Restaurants et bars