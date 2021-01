À l'occasion de la signature de la « Charte des principes d'autonomisation des femmes WEP » (Women's Empowerment Principles) par Philippe Guillemot, Directeur Général du groupe Elior, Elior réaffirme son engagement en faveur de la diversité Hommes/Femmes à tous les niveaux de l'entreprise. Elior rejoint ainsi la communauté des plus de 4000 entreprises engagées dans le développement et le partage de bonnes pratiques autour des sept principes des WEP visant à promouvoir l'égalité des genres en entreprise.

Communiqué de presse (PDF, 122.95 Ko) Elior accélère ses engagements en faveur de la diversité des équipes avec la signature de la charte mondiale des Nations Unies sur les principes d'autonomisation des femmes

Les 7 principes d'autonomisation des femmes : 1. Leadership d'entreprise de haut niveau

2. Traiter équitablement toutes les femmes et tous les hommes au travail sans discrimination

3. Santé, bien-être et sécurité des employés

4. Education et formation pour l'avancement professionnelle

5. Développement d'entreprise, chaîne d'approvisionnement et pratiques marketing

6. Initiatives communautaires et plaidoyer

7. Mesure et rapport

Chez Elior, nous sommes profondément convaincus que notre capacité à développer la diversité et l'inclusion est primordiale pour attirer et fidéliser les talents, innover, être performants et ainsi façonner le monde de demain. C'est la raison pour laquelle, avec l'ensemble de l'équipe de management, je me suis engagé à déployer ce programme à tous les niveaux de l'entreprise pour garantir à chacun une chance égale de réussir professionnellement dans tous nos métiers partout dans le monde. Philippe Guillemot, Directeur Général du groupe Elior Philippe Guillemot, Directeur Général du groupe Elior

L'équipe projet et le comité de gouvernance dédiés à la diversité ont défini des objectifs visant à augmenter le pourcentage des femmes dans plusieurs fonctions clés de l'entreprise et à garantir l'égalité professionnelle. Pour atteindre ces objectifs, Elior s'est engagé dans le déploiement d'un vaste plan d'action couvrant les domaines du recrutement, de la gestion de carrières, de la formation, de la communication interne et des conditions de travail et de rémunération.

L'adhésion aux principes WEP de l'ONU témoigne de la volonté d'Elior de développer la diversité des équipes à tous les niveaux de l'organisation et à garantir une culture inclusive et respectueuse pour l'ensemble de nos 105 000 collaborateurs et collaboratrices dans nos 22 700 établissements de restauration et de services dans le monde.