Elior dévisse après son avertissement sur son Ebita annuel

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Elior décroche de près de 9% à 2,59 euros après avoir réduit sa prévision d'Ebita pour 2023. La marge d'Ebita ajusté est attendue à environ 1 % alors que le groupe ciblait auparavant le bas de la fourchette de 1,5% et 2%." L'inflation semble ne plus progresser mais demeure cependant élevée. Nos marges sont par ailleurs impactées temporairement par des coûts de démarrage plus importants que prévu sur un nombre limité de nouveaux contrats de restauration collective, en Italie et en France ", a déclaré Daniel Derichebourg, PDG d'Elior.



Il a précisé que l'intégration de Derichebourg Multiservices " progresse bien et renforce sa confiance dans l'objectif de synergies fixé initialement ".



Elior table par ailleurs toujours sur une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 10 % sur l'exercice et sur des dépenses d'investissement autour de 1,7 % du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, clos fin juin, a atteint 1,42 milliards d'euros, en hausse de 20%, dont une croissance organique de 8,8 %.



Le groupe a aussi dévoilé un taux de rétention de 91,9 %, quasi-inchangé contre 92 % au 30 juin 2022. Ce taux a atteint 93,4 % en excluant les sorties volontaires de contrats.