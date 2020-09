Elior : le titre bondit après un relèvement de broker

23/09/2020 | 11:04

Le titre Elior bondit de plus de 5% mercredi à la Bourse de Paris, dopé par un relèvement du conseil de Bernstein de 'sous-performance' à 'performance en ligne'.



Vers 10h45, l'action du groupe de restauration et de services grimpe de 5,5%, signant la plus forte hausse du SBF 120 (+1,8%), devant Air France-KLM.



Les analystes de Bernstein expliquent leur relèvement de recommandation par la récente sous-performance du titre, qui lui a permis selon eux de revenir à une valorisation 'plus que correcte'.



'L'action Elior affiche désormais un repli de 70% depuis le début de l'année, loin derrière ses homologues du secteur de la restauration qui n'accusent que des replis allant de 30% à 40%', fait remarquer le broker.



Bernstein, qui maintient son objectif de 4,3 euros, souligne que le titre Elior a notamment perdu 36% depuis le mois de juin, là où celui de son comparable britannique Compass est, lui, resté globalement stable.



'S'il est vrai qu'Elior est considéré à juste titre comme le groupe le plus cyclique du secteur (activité à faible marge, endettement élevé), nous pensons qu'une poursuite de sa sous-performance par rapport au marché est peu probable à ce stade', conclut-il.



