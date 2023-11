Elior : le titre grimpe, Deutsche Bank passe à l'achat

L'action Elior signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 ce lundi matin à la Bourse de Paris, profitant d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank qui estime que le pire est 'probablement passé' pour le groupe de restauration collective.



A 9h30, le titre gagne plus de 5%, à comparer avec une hausse de seulement 0,2% pour le SBF 120.



Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir relevé son conseil sur la valeur de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 3,4 euros.



Le courtier explique avoir ajusté ses estimations sur le groupe suite à la publication, la semaine dernière, de résultats annuels légèrement meilleurs que prévu au titre de l'exercice 2022/2023.



S'il met en évidence des perspectives un peu inférieures à ses attentes pour le nouvel exercice 2023/2024, le broker dit apprécier les efforts entrepris par la société en vue de renouer avec une croissance rentable et de se désendetter, ce qui le conduit à penser que 'le pire est sans doute passé'.



Suite à des performances et des prévisions souvent jugées décevantes cette année, le titre accuse encore un repli de 23% depuis le 1er janvier.



