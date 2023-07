Paris (awp/afp) - Le groupe de restauration collective Elior a abaissé ses prévisions mardi pour son exercice 2022-2023, alors que ses marges sont toujours rognées par une inflation élevée, en publiant un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre.

Désormais Elior table sur une marge d'EBITA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) ajusté "d'environ 1%" alors qu'il visait déjà mi-mai "le bas d'une fourchette initiale de 1,5% à 2%", précise un communiqué.

Il confirme toutefois anticiper une croissance organique de son chiffre d'affaires "d'au moins 10%", contre "environ 10%" auparavant.

"Nos marges sont temporairement impactées par des coûts de démarrage plus importants que prévu initialement sur un nombre limité de nouveaux contrats de restauration collective en Italie et en France", prévient Daniel Derichebourg, patron d'Elior.

Le 18 avril, le spécialiste du recyclage Derichebourg a pris le contrôle d'Elior, très endetté et en déficit depuis la crise sanitaire, via une augmentation de capital et l'apport des activités de son pôle multiservices DMS à Elior.

Le groupe est désormais un "leader international de la restauration collective et des multiservices" avec 134.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de 5,23 milliards d'euros.

"L'intégration de Derichebourg Multiservices (DMS) progresse bien et renforce ma confiance dans l'objectif de synergies fixé initialement", affirme M. Derichebourg, qui fait aussi état d'un "développement commercial net positif" au troisième trimestre.

Quant à l'inflation, elle "semble ne plus progresser mais demeure cependant élevée", note-t-il. Elior peine à conserver ses marges en renégociant ses contrats avec ses clients, pour y répercuter l'inflation, en particulier avec les collectivités locales en France, très réticentes à accepter des hausses de prix.

Au troisième trimestre de son exercice décalé, soit d'avril à juin 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,4 milliard d'euros, en hausse de 20% sur un an, dont une croissance organique de 8,8%. Sur les 9 premiers mois de l'exercice en cours, soit d'octobre 2022 à juin 2023, il progresse de 13,9% à 3,9 milliard d'euros.

A fin juin le taux de rétention des contrats était de 91,9% contre 92% un an plus tôt tandis que la liquidité disponible a diminué à 347 millions d'euros à la même date contre 394 millions à fin mars 2023.

Elior a "initié des réductions de coûts récurrentes évaluées à 24 millions d'euros par an" en France, annonce son patron, qui se dit toujours "très confiant" dans un "potentiel de redressement" du groupe "supérieur à celui (...) identifié initialement".

