Elior : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte 2021 (PDF, 132.38 Ko)

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 FEVRIER 2021

L'assemblée générale mixte de la société Elior Group (ci-après « Elior », « Elior Group », le « Groupe » ou la « Société ») s'est réunie le 26 février 2021 au siège social de la Société, sous l'égide de :

- Monsieur Auffret, président de séance sur délégation du conseil d'administration d'Elior Group (ci-après le « Conseil d'Administration » ou le « Conseil ») en l'absence de Monsieur Gilles Cojan ;

- Monsieur Guillemot, directeur général et administrateur ;

- Monsieur Gault, président du comité des rémunérations ;

- Madame Gaide, directrice financière ; et

- Monsieur Thonnier, directeur juridique et secrétaire de séance,

(ci-après l'« Assemblée Générale » ou l' « Assemblée »).

M. Auffret rappelle les circonstances exceptionnelles qui entourent cette Assemblée dans le contexte de la crise Covid-19. Conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, le directeur général d'Elior Group, sur délégation du Conseil d'Administration, a décidé, à titre exceptionnel, de réunir cette Assemblée Générale à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y participer. L'Assemblée Générale est diffusée en direct sur le site internet de la Société1 et la vidéo est disponible en différé.

Après avoir procédé aux formalités préalables, le président constitue le bureau. Les fonctions de scrutateurs sont assurées par les deux actionnaires qui disposent par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix : les sociétés BIM et EMESA. M. Thonnier est désigné secrétaire de séance. Le président constate que l'Assemblée Générale et les commissaires aux comptes ont été valablement convoqués et que les documents légaux ont été mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis.

M. Auffret constate ensuite que le quorum est réuni et que l'Assemblée peut valablement délibérer sur l'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Préalablement à l'annonce des résultats et suite à la présentation par M. Guillemot, des faits marquants de l'exercice et de l'accélération du plan stratégique New Elior, Mme Gaide présentera les résultats 2019/2020, M. Auffret reviendra sur la gouvernance et M. Gault détaillera les rémunérations des mandataires sociaux. Cette intervention sera suivie d'une séance de questions-réponses conformément à la réglementation applicable et au dispositif exceptionnel mis en place pour permettre de poser des questions en direct lors de l'Assemblée Générale.

I. FAITS MARQUANTS

M. Guillemot revient sur cette année si particulière en détaillant comment Elior a su faire face à cette crise sans précédent pour le secteur. Le Groupe Elior a su faire face avant tout grâce à la mobilisation exemplaire et permanente de ses équipes dans l'ensemble des pays où il opère. Le directeur général salue l'engagement exceptionnel des collaborateurs depuis le début de cette pandémie.

La résilience d'Elior s'explique également par la répartition du chiffre d'affaires avant la crise entre ses différents marchés, qui confère au Groupe un positionnement unique en restauration

collective et en services. La flexibilité des actifs, de l'organisation et des coûts a aussi fortement participé à la résilience du Groupe. Elior a démontré son agilité et sa capacité d'adaptation en misant sur ses actifs existants pour servir des repas sains et variés à tous ses convives : aux États-Unis, en adaptant les restaurants pour nourrir les plus démunis ou en Espagne, en créant des offres Grab&Go pour permettre aux clients d'ouvrir leurs sites.

Les dispositifs de soutien à l'emploi mis en place par les autorités gouvernementales ont été pleinement utilisés ainsi que la carte de la mobilité interne, pour maintenir dans l'activité un maximum de collaborateurs. Le Groupe a aussi veillé à flexibiliser ses charges fixes en renégociant ses engagements avec ses fournisseurs.

Enfin, grâce à un échange continu avec ses clients, Elior a systématiquement aligné ses termes contractuels aux offres et aux organisations spécialement mises en œuvre sur sites pendant cette pandémie. Ce dialogue constant a contribué à fidéliser les clients, comme en atteste l'amélioration du taux de rétention qui a augmenté de 140 points de base à près de 92 %. Même en période de pandémie, les équipes ont su remporter des contrats clefs dont l'Hôpital Avicenne à Paris (Services), les écoles publiques de Rome (Enseignement), le site Diageo à Glasgow (Entreprises) ou le Texas Health Hospital Frisco aux Etats-Unis (Santé).

Le directeur général rappelle que la Responsabilité Sociétale d'Entreprise est au cœur de la stratégie du Groupe. Des progrès peuvent être constatés sur chacun des quatre piliers RSE dont le déploiement du Nutri-Score dans les restaurants d'Entreprises et, depuis septembre 2020, sur le marché de l'Education. Parce que la sécurité des collaborateurs est une priorité absolue, des plans d'actions efficaces et une organisation renforcée ont conduit à une réduction de 18 % du taux de fréquence des accidents du travail dans le Groupe. Enfin, compte tenu de la situation particulièrement sensible des populations les plus fragiles économiquement, les partenariats du Groupe avec les banques alimentaires ont été étendus en France, en Espagne et en Italie.

M. Guillemot remercie l'ensemble des actionnaires, dont la confiance et le soutien participent à la résilience du Groupe et rappelle que piloter un Groupe comme Elior dans ces temps agités, maintenir le cap et réaffirmer son leadership de restaurateur et d'opérateur de services responsable n'aurait pas été possible sans leur soutien.

En 2019/2020, le Groupe Elior a généré près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce à la mobilisation exemplaire de ses 105 000 collaborateurs. Chaque jour, le Groupe a servi plus de 4 millions de convives dans ses six principaux pays et à travers son réseau de 22 700 restaurants. Le directeur général souligne également les 2 300 sites gérés par Elior Services en France.

La France reste le premier pays où opère le Groupe. En 2019/2020, son leadership a une nouvelle fois été confirmé tant en restauration que dans ses activités de services dans le secteur de la santé. Elior reste également leader en Espagne et en Italie et a développé, depuis 2013, une présence croissante aux États-Unis, qui est aujourd'hui son deuxième pays d'implantation.

Accélération du plan stratégique New Elior

Le plan New Elior qui a été présenté l'année dernière reste plus pertinent que jamais pour permettre au Groupe de pleinement bénéficier de la sortie de crise attendue. Le contexte exceptionnel actuel est un catalyseur qui pousse Elior à accélérer une transformation déjà bien engagée.

Sans détailler à nouveau l'ensemble des leviers de création de valeur, M. Guillemot se concentre sur la formidable dynamique d'innovation qui anime les équipes : le Nutri-Score enEnseignement, les innovations dédiées au marché de la Santé qui répondent aux besoins croissants d'hyper personnalisation nutritionnelle et les démarches de certification AFNOR qui viennent encore renforcer l'expertise des équipes Services en matière d'hygiène et de sécurité.

Le directeur général précise que le marché de l'Entreprise connait aujourd'hui les mutations les plus importantes. Pour faire la différence sur le marché de la restauration d'entreprise, Elior est attaché à relever trois défis : être plus flexible dans le temps, être plus flexible dans l'espace mais rester inflexible sur la qualité. Le Groupe a développé une offre complète et diversifiée pour répondre à la fois aux attentes des clients historiques (sièges sociaux et sites de grandes tailles), des plus petites entités (PME, petits sites) ainsi qu'aux besoins grandissants des salariés en télétravail.

Elior a ainsi déployé des offres de click and collect pour permettre aux convives de commander à l'avance leur repas pour les consommer partout où ils le souhaitent : en France avec Chef & Go ou Petite Brigade, en Espagne avec Bites to Go, en Italie avec IColti ou encore aux Etats-Unis avec Prepped. Il est désormais possible de préparer des repas dans des cuisines dédiées, pour une consommation sur place ou dans des sites satellites à proximité. C'est le cas en France avec la nouvelle offre « Chaud Bouillant ». Le Groupe produit aussi de nouvelles solutions de restauration sous atmosphère modifiée pour allonger les durées de vie des repas et répondre aux demandes croissantes d'offres de restauration à emporter. C'est le cas en Italie avec Urban 360.

Le savoir-faire digital d'Elior lui permet également de diversifier ses modes de distribution. Sa capacité à faire évoluer en continue ses applications permettent de développer à moindre coût des outils indispensables à la réinvention de ses métiers. Le Groupe est engagé dans cette dynamique depuis plusieurs années, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir des applications mobiles parmi les mieux notées sur le marché. Ainsi, Elior peut innover avec des systèmes de distribution comme ses frigos connectés en France, ses points de collectes intelligents au Royaume-Uni via l'application Breaz app ou encore ses corners COLMADO en Espagne.

II. RESULTATS FINANCIERS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2019/2020

Mme Gaide passe maintenant en revue les résultats financiers du Groupe pour l'exercice 2019/2020. Le chiffre d'affaires du Groupe a reculé de 19,4 % en un an, à 3,9 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du segment France totalise 1,8 milliard d'euros, soit une baisse de 20 % en un an. Le chiffre d'affaires du segment International atteint quant à lui 2,2 milliards. Cela représente 55 % du chiffre d'affaires total d'Elior Group, un pourcentage stable par rapport à l'exercice 2018/2019. Le chiffre d'affaires organique recule de 19,7 %. En neutralisant l'impact négatif de la crise Covid-19 ainsi que, marginalement, l'interruption volontaire de contrats en Italie et la réduction du périmètre du contrat Tesco au Royaume-Uni, la croissance organique aurait été de +1,7%. Les effets de change et de périmètre sont mineurs sur l'année.

Globalement, l'Ebita ajusté est une perte de 69 millions d'euros, contre un bénéfice de 176 millions d'euros en 2018/2019, du fait d'une crise sanitaire sans précédent impactant tous les pays dans lesquels le Groupe opère. Le segment France réalise une perte de 13 millions d'euros en 2019/2020, contre un Ebita ajusté de 109 millions d'euros en 2018/2019. Pour le segment International, la perte est de 30 millions d'euros sur l'exercice 2019/2020, contre un gain de 90 millions d'euros en 2018/2019. La marge d'EBITA ressort à -1,7%, comparée à +3,6% l'année précédente.

La crise sanitaire a fortement impacté le chiffre d'affaires et l'EBITA du Groupe. L'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions atteint 20 millions d'euros, stable par rapport à l'exercice 2018/2019.

Par ailleurs, le Groupe a enregistré une dépréciation d'écarts d'acquisitions de 123 millions d'euros et une charge non courante de 117 millions d'euros liée principalement aux provisions pour restructuration destinées à préserver ses marges et à le rendre plus agile au moment de la reprise économique. La perte nette des activités poursuivies atteint -450 millions d'euros, contre un bénéfice de 68 millions d'euros il y a un an. Le résultat net d'Elior Group s'établit à - 483 millions d'euros, contre un bénéfice net de 271 millions d'euros en 2018/2019, compte tenu de la plus-value de 208 millions d'euros liée à la cession d'Areas.

La cession d'Areas en juillet 2019 a permis de réduire l'endettement d'Elior Group ainsi que son coût moyen. Ceci se traduit au compte de résultat par une forte baisse des frais financiers. La charge financière nette de 38 millions d'euros a ainsi été quasiment réduite de moitié.

En partant de l'Ebita ajusté, Elior montre (i) une bonne maîtrise des dépenses d'investissement à 2,2 % du chiffre d'affaires, contre 2,3 % l'année dernière malgré une baisse du chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros et (ii) une variation du besoin en fonds de roulement positive de 35 millions d'euros. Conformément à un accord passé en 2018, le Groupe a payé le rachat d'actionnaires minoritaires américains.

L'endettement a augmenté de 228 millions d'euros, du fait notamment de la baisse du free cash-flow pour 73 millions d'euros, des rachats d'actions pour 21 millions d'euros, du versement de dividendes pour 50 millions d'euros et de la finalisation de la cession d'Areas. Compte tenu de l'application de la norme IFRS 16, la dette nette atteint 995 millions d'euros, contre 782 millions d'euros sur l'exercice 2018/2019.

À fin septembre, la liquidité disponible d'Elior Group s'élève à 630 millions d'euros, dont des lignes de crédit disponibles restantes à hauteur de 592 millions d'euros. Le prochain test sur le ratio de dette interviendra fin 2022 sur la base des résultats à fin septembre 2022.

Philippe Guillemot reprend la parole pour les perspectives 2021. Il rappelle que le rebond épidémique mondial a pris de l'ampleur ces derniers mois et que les mesures sanitaires visant à le contenir se durcissent graduellement. Ceci représente une source persistante d'incertitudes pour les prochains mois alors que les campagnes de vaccination commencent seulement à être déployées.

Le Groupe continuera de faire face à une base de comparaison annuelle défavorable jusqu'à mi-mars 2021, date anniversaire des toutes premières mesures de confinement en Europe et aux Etats-Unis. Au second semestre de l'exercice, qui débutera en avril, le niveau d'activité dépendra de la durée et de l'intensité des contraintes sanitaires nécessaires pour endiguer l'épidémie, qui elles même dépendront de la rapidité et de l'efficacité des campagnes de vaccination dans les différents pays où le Groupe opère. Ainsi, aujourd'hui, rien ne permet d'envisager, avec certitude, une situation sanitaire maîtrisée à court terme et normalisée d'ici à la fin de l'exercice 2020/2021.

Sur la base de tous les éléments connus à l'heure actuelle, les hypothèses concernant l'exercice en cours sur lesquelles le Groupe se fonde pour planifier et prendre ses décisions sont les suivantes :