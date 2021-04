Elior : La startup Nestor intègre le groupe Elior, leader de la restauration collective en France

Le groupe Elior, leader de la restauration collective en France, annonce le rachat de la startup Nestor qui se recentre sur ses activités à destination des entreprises.

Après une année marquée par l'accélération de sa transformation, avec de nouvelles solutions de restauration plus flexibles dans l'espace, plus flexibles dans le temps mais inflexibles sur la qualité, Elior fait l'acquisition de Nestor pour compléter ses offres à destination des entreprises, élargir ses capacités en livraison et répondre ainsi très concrètement aux besoins des salariés en télétravail. Nestor, qui opérait historiquement sur le segment B2C et qui livrait plus de 10 000 repas par semaine à des particuliers sur leur lieu de travail ou à leur domicile, va opérer avec Elior un repositionnement sur le segment B2B, pour se focaliser sur les entreprises.

Fondée en 2015, Nestor a bâti sa singularité par l'invitation au voyage culinaire, et la place accordée aux saveurs nouvelles. Chaque année, des chefs du monde entier élaborent pour Nestor plus de 200 recettes avec des produits frais et de saison. Nestor se différencie également par sa capacité à livrer aux collaborateurs en entreprises des repas chauds, à consommer immédiatement, permettant ainsi d'éviter le passage par le micro-ondes.

Nous sommes très heureux d'accueillir Nestor au sein d'Elior, nous partageons les mêmes valeurs, la même expérience de culinarité et une identité commune dans les offres que nous proposons. De plus, l'approche de Nestor pour une cuisine éco-responsable basée avant tout sur le goût et son savoir-faire en termes de livraison groupées de plats chauds cuisinés maison viennent renforcer notre panel d'offres et répondre ainsi à la diversification des besoins de nos clients et de nos convives. Paul Quipourt - Directeur de la Transformation chez Elior France Paul Quipourt - Directeur de la Transformation chez Elior France

Elior offre désormais à Nestor une nouvelle force de frappe pour développer son portefeuille clients et s'implanter dans les grands centres urbains partout en France.

De son côté, Elior complète ainsi son panel de solution de restauration, à destination des entreprises déjà clientes qui souhaitent diversifier leurs offres ou répondre aux besoins de leurs salariés en télétravail, mais aussi des nouveaux clients potentiels, notamment les PME, qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires à la production de repas frais, sains et équilibrés.

Cela constitue pour Elior et Nestor autant un nouveau levier de croissance vers de nouveaux clients, à moyen et long terme, qu'un partage de savoir-faire et de cultures complémentaires.