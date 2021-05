Elior : perte nette creusée au 1er semestre

Elior Group publie un résultat net part du groupe de -53 millions d'euros pour son premier semestre 2020-21, contre -17 millions un an auparavant, et une marge d'EBITA ajusté qui est passée de +2,1% à -1,3%, reflétant l'impact persistant de la crise sanitaire.



Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a baissé de 24% à 1,87 milliard d'euros, avec une contraction organique de 22,3% et un effet de change de -1,7%, notamment à cause du dollar et de la livre sterling.



'Considérant les calendriers annoncés d'assouplissement des restrictions et la saisonnalité inhérente à nos métiers, l'issue du second semestre repose essentiellement sur les conditions de reprise en septembre', prévient le groupe de services et de restauration.



