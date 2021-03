Elior : renforce ses financements à hauteur de225millions d'euros

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 17 mars 2021

Finance

Elior Group renforce ses financements à hauteur de 225 millions d'euros

Elior Group (Euronext Paris - ISIN : FR 0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des services.

Le Groupe Elior a obtenu un Prêt Garanti par l'État français (PGE) d'un montant de 225 millions d'euros :

La mobilisation de ce dispositif s'inscrit dans la continuité des décisions mises en œuvre pour renforcer les financements du Groupe afin d'accroître son agilité en sortie de crise.

Elior a obtenu un PGE de 225 millions d'euros garanti à hauteur de 80 % par l'Etat français pour consolider son assise financière et diversifier ses moyens de financement. La liquidité du Groupe est augmentée de la totalité de ce montant.

Le prêt garanti par l'Etat français est à échéance initiale de douze mois, avec option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles. Cette option est exerçable par la société à sa discrétion, à l'issue de la période initiale d'un an. Dans le cadre de ce prêt, le groupe s'est engagé à se conformer à l'Engagement de responsabilité dont les caractéristiques sont décrites sur le site Internet du ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance1.

Le syndicat de banques prêteuses se compose de Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas S.A., Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-De-France, Coöperatieve Rabobank U.A. trading as Rabobank Paris, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale.

À propos d'Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l'entreprise, de l'enseignement, de la santé et des loisirs. En s'appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 3 967 millions d'euros.

Ses 105 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.

Le Groupe s'appuie sur un modèle économique construit autour de l'innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

Contact presse

Thibault Joseph - Thibault.joseph@eliorgroup.com /+33 (0)1 71 06 70 57 ou +33 (0)6 23 00 16 93

Contact investisseurs

Kimberly Stewart - kimberly.stewart@eliorgroup.com / +33 (0)1 71 06 70 13

1 www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf