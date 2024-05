Elior : nette amélioration des comptes au premier semestre

Au premier semestre, Elior a enregistré un résultat net part du groupe de 1 million d'euros contre une perte de 23 millions d'euros un an auparavant. Son Ebita s'est envolé de 144% à 100 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 3,2%, en amélioration de 150 points de base. Les gains d’efficacité opérationnelle s'élèvent à 29 millions d’euros dont 9 millions d'euros de synergies réalisées, contribuant à l'amélioration de la rentabilité opérationnelle.



Le chiffre d'affaires du spécialiste de la restauration et des multiservices a atteint 3,123 milliards d'euros, en croissance organique de 5,9%.



" Ces résultats sont le fruit de transformations structurantes que nous avons engagées depuis avril 2023 suite au rapprochement d'Elior et de Derichebourg Multiservices. Les efforts intenses déployés commencent à payer, et se poursuivront avec constance et méthode " a commenté le PDG, Daniel Derichebourg.



Le free cash-flow s'est élevé à 169 millions d'euros contre -15 millions d'euros au premier trimestre 2023.



Elior a réduit de 137 millions son endettement financier net sur le semestre et affiche un ratio de levier de 4,1.



Pour l'exercice 2023-2024, la société anticipe toujours une croissance organique du chiffre d'affaires entre 4% et 5% et une progression de la marge d'Ebita ajusté pour atteindre environ 2,5%. Le ratio de levier est anticipé autour de 4.