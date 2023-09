Elior : nomination d'un p.d.-g. chez Elior France

Elior Group annonce la nomination de Boris Derichebourg au poste de président- directeur général d'Elior France, en remplacement de Jean-Yves Fontaine.



Boris Derichebourg, directeur des opérations d'Elior Group, devient également président-directeur général d'Elior France, l'entité qui regroupe l'ensemble des activités de restauration collective en France.



Il conserve par ailleurs la présidence de Derichebourg Multiservices.



' Cette nouvelle direction pourra s'appuyer sur une organisation simplifiée, plus transverse, pleinement centrée sur les opérations, et qui sera effective d'ici à la fin de l'exercice fiscal en cours', a commenté Daniel Derichebourg, président-directeur général d'Elior Group.







