Avec une augmentation de 144 % de l’EBITA et une accélération du désendettement

Regulatory News:

Elior Group (Euronext Paris – ISIN : FR 0011950732) (Paris:ELIOR), un des leaders mondiaux de la restauration et des multiservices, publie ses résultats non audités du 1er semestre de l’exercice fiscal 2023 - 2024 clos au 31 mars 2024.

Premiers bénéfices du déploiement de la stratégie mise en place depuis avril 2023

­ Un Groupe plus agile et plus efficace

­ Une rentabilité retrouvée et reprise de la dynamique

­ Un développement commercial soutenu, porté par la relation et la performance client

­ Une rationalisation des coûts

­ Des efforts de désendettement qui se poursuivent

De solides résultats pour le 1er semestre de l’exercice fiscal 2023-2024

­ Chiffre d’affaires de 3 123 millions d'euros, en croissance organique de +5,9 %

­ EBITA ajusté plus que doublé, de 100 millions d'euros contre 41 millions d'euros l’an dernier ; marge d’EBITA ajusté de 3,2 %, en progression de 150 points de base

­ Free Cash-Flow de 169 millions d'euros au 31 mars 2024 contre -15 millions d'euros l'an dernier

­ Reduction de l'endettement net financier de 137 millions d'euros sur le premier semestre

­ Ratio de levier (dette nette / EBITDA ajusté) de 4,1x, en deçà du test de covenant fixé à 5,25x

Perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2023-2024

­ Croissance organique du chiffre d’affaires entre 4 % et 5 %

­ Marge d’EBITA ajusté d'au minimum 2,5 %

­ Ratio de levier (dette nette / EBITDA ajusté) autour de 4,0x au 30 septembre 2024

Daniel Derichebourg, Président-directeur général d’Elior Group, commente :

« Dans un contexte d’incertitude sur le marché, le premier semestre 2024 a été un semestre de performance solide pour Elior. La rentabilité opérationnelle du Groupe est de retour. Nous avons éteint les foyers de pertes sur certains contrats stratégiques. Notre développement commercial est soutenu, nous avons gagné ou renouvelé d’importants contrats. Nous poursuivons le désendettement du Groupe. Notre chiffre d’affaires et notre croissance organique sont en progression au global et dans nos activités, comme notre EBITDA et notre taux de marge. Autant de signes d’un redressement qui se poursuit dans la bonne dynamique, même si du chemin reste à parcourir.

Ces résultats sont le fruit de transformations structurantes que nous avons engagées depuis avril 2023 suite au rapprochement d’Elior et de Derichebourg Multiservices. Les efforts intenses déployés commencent à payer, et se poursuivront avec constance et méthode. Cela me donne toute confiance en notre capacité à poursuivre le chemin d’une croissance rentable et durable. Je remercie toutes les équipes, et toutes les parties prenantes, internes et externes, pour leur soutien. »

Activité commerciale

Au cours du premier semestre, d’importants contrats ont été signés ou renouvelés, parmi lesquels :

en Restauration Collective

­ France : le siège de Dassault Aviation, la Ville d’Aubervilliers, l’École Nationale de Police de Oissel, l’ensemble scolaire Sainte Croix Sainte Euverte Orléans

­ Royaume-Uni : Salons de l’aéroport international de Leeds-Bradford et Leicestershire County Cricket Club

­ Italie : BNL Aldobrandeschi

­ Espagne : Fundación La Caixa

­ Etats-Unis : The Thomas Jefferson Foundation Inc. et Pine Bluff School

­ Inde : Boeing India Private Limited et Autodesk India PVT. Limited

dans les Multiservices

­ Facility : Disney Hotel et Edvance (Groupe EDF)

­ Santé : Hôpital Ambroise Paré et Centre René Gauducheau

­ Intérim : Groupe LE SAINT

­ Aéronautique : nouveaux contrats AIRBUS

­ Energie & Urbain : Batipart Immo et la ville d’Argenteuil

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires des activités poursuivies du Groupe s’élève à 3 123 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice 2023-2024, contre 2 478 millions d’euros sur la même période de l’année précédente. Cette augmentation de +26,0 % reflète une croissance organique de +5,9 %, un effet de change de -0,7 % et une variation de périmètre de +20,8 %, essentiellement liée à l’intégration de Derichebourg Multiservices (DMS) à compter du 18 avril 2023.

Sur une base comparable, le chiffre d’affaires augmente de +4,6 % dont un effet volume de +1,0 % et un effet prix de +3,6 %.

Le développement commercial reste soutenu et contribue à faire progresser le chiffre d’affaires de +9,0 %, après +10,3 % sur le premier semestre 2022-2023.

Enfin, la perte de contrats représente une réduction de chiffre d’affaires de -6,4 %, hors sorties volontaires. Sur cette base, le taux de rétention ressort à 93,6 % au 31 mars 2024. Les sorties volontaires représentent une perte additionnelle de chiffre d'affaires de -1,3 %. Le taux de rétention global est donc de 92,3 % en progression de 1pt, contre 91,3 % au 31 mars 2023.

Chiffre d’affaires par secteur d’activité :

En Restauration Collective, le chiffre d’affaires s’élève à 2 293 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice 2023-2024, contre 2 169 millions d’euros il y a un an, soit une hausse de +5,7 %. Celle-ci se décompose de la manière suivante : croissance organique de +5,9 %, variation de périmètre de +0,6 % reflétant l'acquisition de Cater to You aux Etats-Unis, et écart de change négatif de -0,8 %.

Dans les Multiservices, le chiffre d’affaires atteint 823 millions d’euros, contre 302 millions d’euros un an plus tôt, soit une augmentation de 521 millions d'euros. Celle-ci reflète une croissance organique de +6,0 % et une variation de périmètre de 503 millions d'euros, liée à l’intégration de DMS.

Corporate et Autres, qui comprend les activités de concession « Ciel de Paris » et « Maison de l’Amérique Latine », génère un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros.

Chiffre d’affaires pro forma :

Sur une base proforma, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de +5,3 % par rapport à un chiffre d’affaires de 2 965 millions d’euros pour le premier semestre de l’exercice 2022-2023. La hausse atteint 4,3 % pour les Multiservices.

EBITA ajusté et compte de résultat

L’EBITA ajusté consolidé des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre de l’exercice 2023-2024 est de 100 millions d’euros, comparé à 41 millions d’euros sur la même période l’an passé. Le taux de marge d’EBITA ajusté ressort à 3,2 % contre 1,7 % pour le premier semestre de l’exercice précédent, soit une progression de 150 points de base. L'inflation est plus que compensée par les hausses de prix. Par ailleurs, les gains d’efficacité opérationnelle s'élèvent à 29 millions d’euros dont 9 millions d'euros de synergies réalisées, contribuant à l'amélioration de la rentabilité opérationnelle.

En Restauration Collective, l'EBITA ajusté est de 91 millions d’euros, contre 49 millions d’euros un an plus tôt. Le taux de marge d’EBITA ajusté ressort à 4,0 %, en hausse de 170 points de base comparé à 2,3 % un an plus tôt.

Dans les Multiservices, l’EBITA ajusté est de 16 millions d’euros, contre une perte de 2 millions d'euros l’exercice précédent. Le taux de marge d’EBITA ajusté ressort à 1,9 %, en hausse de 270 points de base comparé à -0,8 % un an plus tôt, avant l'intégration de DMS.

Pour Corporate et autres, l’EBITA ajusté représente une perte de -7 millions d’euros, contre une perte de -6 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent, reflétant l'intégration des structures de DMS.

EBITA pro forma :

Sur une base proforma, le taux de marge d'EBITA du Groupe est également en progression de 150 points de base, par rapport à une marge d'EBITA de 1,7 % pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023. Pour Multiservices, l'amélioration est de 70 points de base par rapport à 1,2% pour le premier semestre de l’exercice 2022-2023. Pour Corporate et autres, l’EBITA ajusté s'améliore de 2 millions d’euros sur le premier semestre de l’exercice précédent, reflétant les économies déjà réalisées sur les structures.

Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies pour le premier semestre de l’exercice 2023-2024 est de 88 millions d’euros, contre 30 millions d’euros un an plus tôt.

Les charges opérationnelles nettes non courantes s’élèvent à -15 millions d’euros, contre -17 millions un an plus tôt. Elles comprennent des charges de restructuration pour -12 millions d’euros.

Le résultat financier correspond à une perte de -52 millions d’euros, contre -35 millions d’euros au premier semestre 2022-2023, reflétant la hausse de l’endettement moyen et des taux d’intérêts et dans une moindre mesure la charge d’intérêts relative à l’affacturage de DMS.

L’impôt sur les résultats fait ressortir une charge de -20 millions d'euros contre -3 millions d’euros l'an passé. La charge d’impôt courante s’élève à -14 millions d’euros (y compris CVAE) et la charge d’impôt différé à - 6 millions d'euros, résultant essentiellement du profit généré en France sur la période.

Compte-tenu des éléments ci-dessus, le résultat net part du Groupe fait apparaître un gain de 1 million d’euros, contre une perte de -23 millions d’euros sur la même période de l’année précédente.

Cash-flow, endettement et liquidité

Le free cash-flow ressort à 169 millions d’euros, en forte amélioration par rapport à -15 millions d’euros l’an dernier.

La variation nette du besoin en fonds de roulement (BFR) est fortement positive à 83 millions d’euros. Elle intègre l’inversion du mouvement négatif temporaire de 38 millions d'euros sur les encours de titrisation et d'affacturage en fin d'exercice précédent. Sur une base normalisée, en neutralisant cette inversion positive de 38 millions d'euros, le free cash-flow serait de 131 millions d'euros.

L’EBITDA s'améliore significativement, passant de 107 millions d’euros en 2022-2023 à 189 millions d’euros en 2023-2024.

Les dépenses d’investissement nettes de 43 millions d’euros augmentent de 11 millions d’euros par rapport à 32 millions d’euros l’an dernier, reflétant l'intégration de DMS. Elles représentent -1,4% du chiffre d'affaires en légère hausse par rapport à -1,3% l'an dernier.

L’endettement financier net s’établit à 1 256 millions d’euros au 31 mars 2024, contre

1 393 millions d’euros au 30 septembre 2023.

Le ratio de levier d’endettement (dette nette / EBITDA ajusté) tel que calculé dans le cadre du test réalisé par les créanciers du Groupe s’établit à 4,1x au 31 mars 2024, en deçà du covenant fixé à 5,25x.

Au 31 mars 2024, la liquidité disponible s’élève à 342 millions d’euros, comparée à 313 millions d’euros au 30 septembre 2023. Elle inclut 81 millions d’euros de trésorerie et 190 millions d’euros disponibles sur la facilité de crédit renouvelable de 350 millions d’euros. Les lignes de crédit disponibles restantes s’élèvent à 71 millions d’euros.

Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)

Conscient de son empreinte et de ses responsabilités auprès de ses parties prenantes, Elior Group poursuit la définition de ses nouveaux engagements sociaux et environnementaux afin de publier sa feuille de route RSE d’ici la fin de l’exercice.

L’analyse de double matérialité a été finalisée. Ce travail a permis d’identifier les enjeux stratégiques pour le Groupe au regard de l’impact pour ses parties prenantes et de leurs impacts financiers pour le Groupe.

Cette analyse permet également de répondre à la réglementation CSRD et de publier ainsi un premier rapport de durabilité dès la fin de l’exercice.

Événements postérieurs à la clôture

Le 30 avril 2024, le Groupe a signé un contrat pour l’acquisition de DCK Catering, société de restauration scolaire basée et opérant à Hong Kong. Avec cette acquisition, le Groupe renforce ses positions sur le marché de la restauration collective en Asie.

Présent en Inde depuis 2017, le Groupe a décidé en 2023 avec l’arrivée de Daniel Derichebourg de poursuivre et d’accélérer son expansion dans le pays grâce à une croissance organique soutenue ainsi que par acquisition ciblée.

Perspectives

L'activité du Groupe demeure bien orientée sur ses deux métiers. La dynamique de hausse des prix devrait continuer de bénéficier à l'exercice en cours. Le développement commercial s'accompagnera encore cette année d'une rationalisation du portefeuille de contrats existants dont le niveau de rentabilité est jugé encore insuffisant.

Sur la base des éléments ci-dessus et des solides résultats du premier semestre, nos objectifs financiers pour l'exercice 2023-2024 ont été confirmés comme suit :

- croissance organique du chiffre d'affaires entre +4 % et +5 %

- marge d'EBITA ajusté d'au minimum 2,5 %

- ratio dette nette / EBITDA autour de 4,0x au 30 septembre 2024

A moyen terme, nous nous sommes fixé les objectifs financiers suivants :

- Synergies annuelles récurrentes à horizon 2026 de 56 millions d'euros (contre 30 millions d'euros initialement)

- Ratio dette nette / EBITDA ajusté inférieur à 3,0x au 30 septembre 2026

Présentation

La présentation des résultats du premier semestre de l'exercice 2023-2024 aura lieu le 16 mai à 9h00 de Paris et sera accessible par webcast ainsi que par téléphone. Les participants pourront poser des questions par téléphone uniquement.

Le webcast sera accessible grâce au lien suivant : https://channel.royalcast.com/landingpage/eliorgroup/20240516_1/

La conférence téléphonique sera accessible aux numéros suivants :

France : +33 (0) 1 7037 7166

Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200

Etats-Unis : +1 786 697 3501

Code d’accès : Elior Group ; prévoir de se connecter au moins 10 minutes avant le début de la présentation.

Calendrier financier

20 novembre 2024 : résultats annuels de l’exercice 2023-2024 – communiqué de presse avant bourse et conférence téléphonique

Annexes

Annexe 1 : Chiffre d’affaires par secteur d’activité

Annexe 2 : Chiffre d’affaires par zone géographique

Annexe 3 : Chiffre d’affaires pro forma par secteur d’activité

Annexe 4 : EBITA ajusté par secteur d’activité

Annexe 5 : EBITA ajusté et marge d’EBITA ajusté pro forma par secteur d’activité

Annexe 6 : Tableau de flux de trésorerie simplifié

Annexe 7 : États financiers consolidés

Annexe 8 : Définition des indicateurs alternatifs de performance

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des multiservices, et une référence dans le monde de l’entreprise et des collectivités, de l’enseignement et de la santé. En s’appuyant sur des positions solides dans 10 pays, le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires pro forma de 5,8 milliards d’euros. Ses 133 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour 3,1 millions de personnes dans 20 200 restaurants sur trois continents.

Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

Pour plus de renseignements : www.eliorgroup.com / Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

Annexe 1 : Chiffre d’affaires par secteur d’activité

S1 S1 Croissance Variations de Ecart de Variation (en millions d'euros) 2023-24 2022-23 organique périmètre change totale Restauration Collective 2 293 2 169 5,9% 0,6% -0,8% 5,7% Multiservices 823 302 6,0% 166,9% 0,0% 172,9% Sous-total 3 116 2 471 5,9% 20,9% -0,7% 26,1% Corporate et Autres 7 7 1,9% n.s. n.s. 1,9% TOTAL GROUPE 3 123 2 478 5,9% 20,8% -0,7% 26,0%

Annexe 2 : Chiffre d’affaires par zone géographique

S1 (en millions d'euros) 2023-24 France 1 607 Europe (y compris UK) 841 Reste du Monde 675 TOTAL GROUPE 3 123

S1 S2 12 mois (en millions d'euros) 2022-23 2022-23 2022-23 France 1112 1 428 2 540 Europe (y compris UK) 719 704 1 423 Reste du Monde 647 613 1 260 TOTAL GROUPE 2 478 2 745 5 223

Annexe 3 : Chiffre d’affaires pro forma par secteur d’activité

Pro forma 2022-2023 S1 S2 12 mois (en millions d'euros) 2022-23 2022-23 2022-23 Restauration Collective 2 169 1 982 4 151 Multiservices 789 804 1 593 Sous-total 2 958 2 786 5 744 Corporate et Autres 7 9 16 TOTAL GROUPE 2 965 2 795 5 760

Annexe 4 : EBITA ajusté et marge d’EBITA ajusté par secteur d’activité

S1 Variation Marge d'EBITA ajusté (en millions d'euros) 2024 2023 EBITA ajusté 2024 2023 Restauration Collective 91 49 42 4,0% 2,3% Multiservices 16 -2 18 1,9% -0,8% Sous-total 107 47 60 3,4% 1,9% Corporate et Autres -7 -6 -1 n.s. n.s. TOTAL GROUPE 100 41 59 3,2% 1,7%

n.s. = non significatif

Annexe 5 : EBITA ajusté et marge d’EBITA ajusté pro forma par secteur d’activité

Pro forma 2022-23 S1 S2 12M (en millions d'euros) EBITA ajusté Marge d’EBITA ajusté EBITA ajusté Marge d’EBITA ajusté EBITA ajusté Marge d’EBITA ajusté Restauration Collective 49 2,3% -2 -0,1% 47 1,1% Multiservices 9 1,2% 29 3,5% 38 2,3% Sous-total 58 2,0% 27 1,0% 85 1,5% Corporate et Autres -9 n.s. -8 n.s. -17 n.s. TOTAL GROUPE 49 1,7% 19 0,7% 68 1,2%

n.s. = non significatif

Annexe 6 : Tableau de flux de trésorerie simplifié

Semestre clos le

31 mars (en millions d'euros) 2024 2023 Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 189 107 Acquisitions et cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (43) (32) Variation du besoin en fonds de roulement 83 (45) Quote-part de résultat des entreprises associées - - Autres produits et charges opérationnels non courants ayant un impact sur la trésorerie (13) (15) Autres flux sans impact sur la trésorerie (1) 2 Loyers IFRS 16 payés (41) (33) Free Cash-Flow Opérationnel 174 (16) Impôts encaissés (payés) (5) 1 Free Cash-Flow 169 (15)

Annexe 7 : États financiers consolidés

Compte de résultat consolidé

Semestre clos le

31 mars (en millions d'euros) 2024 2023 Chiffre d’affaires 3 123 2 478 Achats consommés (907) (845) Charges de personnel (1 675) (1 255) Charges de personnel relatives aux plans de rémunération en actions 1 (3) Autres frais opérationnels (293) (223) Impôts et taxes (60) (46) Amortissements et provisions opérationnels courants (88) (68) Dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation (13) (8) Résultat opérationnel courant des activités poursuivies 88 30 Quote-part du Groupe dans les résultats des entreprises associées - - Résultat opérationnel courant des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 88 30 Autres produits et charges opérationnels non courants (15) (17) Résultat opérationnel des activités poursuivies incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 73 13 Charges financières (61) (39) Produits financiers 9 4 Résultat avant impôt des activités poursuivies 21 (22) Impôt sur les résultats (20) (3) Résultat net des activités poursuivies 1 (25) Résultat net des activités arrêtées ou en vue de la vente - - Résultat net 1 (25) Attribuable aux : Actionnaires de la société mère 1 (23) Participations ne donnant pas le contrôle - (2)

Semestre clos le

31 mars (en euros) 2024 2023 Résultat net par action Résultat net par action des activités poursuivies de base - (0,14) dilué - (0,14) Résultat net par action des activités arrêtées ou en vue de la vente de base - - dilué - - Résultat net total par action de base - (0,14) dilué - (0,14)

Bilan consolidé : actif

(en millions d'euros) 31 mars 2024 30 septembre 2023 Ecarts d'acquisition 1 670 1 680 Immobilisations incorporelles 247 257 Immobilisations corporelles 256 258 Droits d'utilisation 196 216 Actifs financiers non courants 129 127 Juste valeur des instruments financiers dérivés (*) 2 5 Impôts différés 82 84 Total actif non courant 2 582 2 627 Stocks 101 107 Clients et autres créances d’exploitation 953 975 Actif d'impôt exigible 13 12 Autres actifs courants 75 67 Trésorerie et équivalents de trésorerie (*) 81 45 Actifs classés comme détenus en vue de la vente - - Total actif courant 1 223 1 206 Total actif 3 805 3 833 (*) inclus dans le calcul de l'endettement financier net

Bilan consolidé : passif

(en millions d'euros) 31 mars 2024 30 septembre 2023 Capital 3 3 Réserves et résultats accumulés (1) 822 833 Écarts de conversion 2 11 Total capitaux propres - part du groupe 827 847 Participations ne donnant pas le contrôle - (1) Total capitaux propres 827 846 Emprunts et dettes financières (*) 1 023 1 074 Dettes de loyers (*) 137 155 Juste valeur des instruments financiers dérivés (*) 6 - Engagements de retraite et avantages au personnel 80 74 Provisions non courantes 28 28 Autres passifs non courants 6 6 Total passif non courant 1 280 1 337 Fournisseurs et comptes rattachés 687 646 Dettes sur immobilisations 12 14 Dettes fiscales et sociales 667 639 Dette d'impôt sur le résultat 17 8 Emprunts et dettes financières (*) 103 135 Dettes de loyers (*) 68 67 Provisions courantes 54 56 Passifs sur contrat client 51 53 Autres passifs courants 39 32 Passifs classés comme détenus en vue de la vente - - Total passif courant 1 698 1 650 Total passif 2 978 2 987 Total du passif et des capitaux propres 3 805 3 833 Endettement financier net 1 254 1 381 Endettement financier net hors juste valeur des instruments financiers dérivés et frais d'émission d'emprunt 1 256 1 393

(*) Inclus dans le calcul de l'endettement financier net

Tableau de flux de trésorerie

Semestre clos le

31 mars (en millions d'euros) 2024 2023 Résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées 88 30 Dotations aux amortissements (1) 90 76 Dotations aux provisions 11 1 Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 189 107 Quote-part de résultat des entreprises associées - - Variation des besoins en fonds de roulement liés à l'activité 83 (45) Autres produits et charges opérationnels non courants ayant un impact sur la trésorerie (13) (15) Intérêts et charges financières versés (48) (32) Impôts encaissés (versés) (5) 1 Autres flux sans impact sur la trésorerie (1) 2 Flux nets de trésorerie liés aux activités d'exploitation poursuivies 205 18 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (46) (35) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 3 3 Acquisitions d'actifs financiers (2) (3) Cessions d’actifs financiers 1 - Acquisitions de sociétés consolidées après déduction du montant de la trésorerie acquise (2) - Autres flux liés aux opérations d’investissement (1) (1) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités poursuivies (47) (36) Émissions d'emprunts et dettes financières 14 51 Remboursements d'emprunts et dettes financières (86) (73) Remboursements de la dette locative (37) (30) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement des activités poursuivies (109) (52) Incidence de la variation des taux de change 3 (4) Variation de la trésorerie nette des activités poursuivies 52 (74) Variation de la trésorerie nette des activités non poursuivies (1) - Trésorerie nette à l'ouverture (2) 59 Trésorerie nette à la clôture 49 (15)

(1) Dont 1 million d’euros relatifs aux amortissements des avances sur contrats clients au 31 mars 2023 et non significatif au 31 mars 2024

Annexe 8 : Définition des indicateurs alternatifs de performance

Croissance organique du chiffre d’affaires consolidé : pourcentage de croissance du chiffre d’affaires consolidé, ajusté de l’effet (i) de la variation des taux de change en appliquant la méthode de calcul décrite au paragraphe 4.2 du Document d’Enregistrement Universel, (ii) des changements de principes comptables et (iii) des variations de périmètre.

Taux de rétention : pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice précédent ajusté de la variation annuelle cumulée du chiffre d’affaires des contrats ou sites perdus depuis le début de l’exercice précédent.

EBITA ajusté : résultat opérationnel courant incluant la quote-part de résultat des entreprises associées retraité de la charge des options de souscription ou d’achat d’actions et des actions de performance attribuées par les sociétés du Groupe ainsi que des dotations nettes sur actifs incorporels reconnus en consolidation.

Cet indicateur reflète le mieux selon le groupe la performance opérationnelle des activités puisqu’il inclut les amortissements induits par les dépenses d’investissement inhérentes au business model du Groupe. Indicateur le plus utilisé dans l’industrie, il permet une comparaison du Groupe avec ses pairs.

Taux de marge d’EBITA ajusté : rapport de l’EBITA ajusté sur le chiffre d’affaires consolidé.

Free cash-flow opérationnel : somme des éléments suivants, tels qu’ils sont définis par ailleurs et enregistrés dans des rubriques individuelles (ou calculés comme la somme de rubriques individuelles) dans le tableau des flux de trésorerie des états financiers consolidés :

excédent brut d’exploitation (EBITDA) ;

acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes des cessions ;

loyers IFRS 16 payés ;

variation des besoins en fonds de roulement opérationnels nets ;

quote-part de résultat des entreprises associées ;

autres produits et charges opérationnels non courants ayant un impact sur la trésorerie ;

autres flux sans impact sur la trésorerie.

Cet indicateur reflète la trésorerie générée par les opérations.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240515324456/fr/