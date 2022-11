Elior : perte nette creusée en 2021-22

Le groupe de restauration et de services Elior Group publie un résultat net part du groupe de -427 millions d'euros sur son exercice 2021-22, contre -100 millions un an plus tôt, mais une marge d'EBITA ajusté en amélioration de 0,6 point à -1,1%.



Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est accru de 20,6% à 4,45 milliards d'euros dont une croissance organique de 18,3%. Sur une base comparable, le chiffre d'affaires a augmenté de 15,4%, comparé au recul de 2,9% enregistré un an plus tôt.



Pour 2022-23, Elior vise une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 8% et une marge d'EBITA ajusté entre 1,5 et 2%. Il réaffirme en outre ses ambitions financières à horizon 2024 et des engagements RSE à horizon 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.