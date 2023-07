Elior, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 25 juillet 2023 -

Elior (-7,48% à 2,62 euros)



Elior décroche à mi-séance après avoir réduit sa prévision d'Ebita pour 2023. La marge d'Ebita ajusté est attendue à environ 1 % alors que le groupe ciblait auparavant le bas de la fourchette de 1,5% et 2%." L'inflation semble ne plus progresser mais demeure cependant élevée. Nos marges sont par ailleurs impactées temporairement par des coûts de démarrage plus importants que prévu sur un nombre limité de nouveaux contrats de restauration collective, en Italie et en France ", a déclaré Daniel Derichebourg, PDG d'Elior.