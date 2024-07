Elior Group figure parmi les leaders mondiaux de la restauration collective sous contrat. Le groupe assure la gestion de restaurants situés dans les entreprises et les administrations, les établissements d'enseignement, les établissements de soins et les maisons de retraite. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion de restaurants (79,5%) ; - prestations de services aux entreprises (20,2%) : prestations de services d'accueil, de propreté, de gardiennage, d'intérim et de recrutement, de télésurveillance, de services en milieux hostiles, etc. ; - autres (0,3%). La repartition géographique du CA est la suivante : France (48,6%), Europe (27,3%) et autres (24,1%).

Secteur Restaurants et bars