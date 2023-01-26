Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Elior Group
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ELIOR   FR0011950732

ELIOR GROUP

(ELIOR)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35:09 25/01/2023
3.858 EUR   -0.82%
08:14Le chiffre d'affaires du traiteur Elior bondit grâce au rattrapage post-COVID et aux hausses de prix.
ZR
08:04Elior : croissance de 10% du CA au 1er trimestre
CF
07:57Elior publie un chiffre d'affaires en hausse de 11% au T1, continue de se remettre de la pandémie
RE
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Elior poste un CA en hausse à 1,23 milliard d'euros au T1

26/01/2023 | 07:43
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

26 janvier (Reuters) - Elior Group SA:

* CROISSANCE ORGANIQUE ROBUSTE AU PREMIER TRIMESTRE, COMME PRÉVU

* CA DE EUR 1,23 MD AU T1 CONTRE EUR 1,12 MD IL Y A UN AN

* PERSPECTIVES: CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR LEXERCICE 2022-2023 AINSI QUE DES AMBITIONS À HORIZON 2024

* MAINTIEN DES ANTICIPATIONS POUR LEXERCICE 2022-2023: CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE DAFFAIRES DAU MOINS 8 %

* MAINTIEN DES ANTICIPATIONS POUR LEXERCICE 2022-2023: MARGE DEBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE 1,5 % ET 2,0 %

* MAINTIEN DES ANTICIPATIONS POUR LEXERCICE 2022-2023: DÉPENSES DINVESTISSEMENT ENTRE 1,5 % ET 1,7 % DU CHIFFRE DAFFAIRES

* PERSPECTIVES 2024: CROISSANCE ORGANIQUE ANNUELLE MOYENNE DU CA DAU MOINS 7 % SUR LES DEUX PROCHAINS EXERCICES

* PERSPECTIVES 2024: MARGE DEBITA AJUSTÉ DENVIRON 4,0 % EN 2023-2024

* LE PROJET DACQUISITION DE DERICHEBOURG MULTISERVICES SUIT SON COURS, CONFORMÉMENT AU CALENDRIER INITIAL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
DERICHEBOURG -2.34%6.25 Cours en temps réel.13.22%
ELIOR GROUP -0.82%3.858 Cours en temps réel.16.91%
Toute l'actualité sur ELIOR GROUP
08:14Le chiffre d'affaires du traiteur Elior bondit grâce au rattrapage post-COVID et aux ha..
ZR
08:04Elior : croissance de 10% du CA au 1er trimestre
CF
07:57Elior publie un chiffre d'affaires en hausse de 11% au T1, continue de se remettre de l..
RE
07:43Elior poste un CA en hausse à 1,23 milliard d'euros au T1
RE
25/01Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Jeudi 26 janvier 2023
AO
25/01Elior : Franchissement de seuils
PU
24/01Elior : BofA détient moins de 5% du capital et des votes
CF
24/01Elior : Bank of America passe sous des 5%
CF
24/01Elior : Document AMF CP. 223C0151
PU
23/01Elior : Crédit Agricole passe sous les 5%
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ELIOR GROUP
Plus de recommandations
Données financières
CA 2023 4 751 M 5 174 M -
Résultat net 2023 -21,3 M -23,2 M -
Dette nette 2023 1 133 M 1 234 M -
PER 2023 -38,1x
Rendement 2023 -
Capitalisation 658 M 717 M -
VE / CA 2023 0,38x
VE / CA 2024 0,34x
Nbr Employés 72 383
Flottant 66,0%
Graphique ELIOR GROUP
Durée : Période :
Elior Group : Graphique analyse technique Elior Group | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELIOR GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 15
Dernier Cours de Clôture 3,86 €
Objectif de cours Moyen 3,35 €
Ecart / Objectif Moyen -13,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bernard Gault Chairman & Chief Executive Officer
Esther Gaide Chief Financial Officer
Joanne Deval Chief Information & Digital Officer
Gilles Auffret Senior Independent Director
Anne M. Busquet Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ELIOR GROUP16.91%717
STARBUCKS CORPORATION7.84%122 401
COMPASS GROUP PLC-0.31%41 519
DARDEN RESTAURANTS, INC.6.83%17 767
SODEXO2.32%14 578
JOLLIBEE FOODS CORPORATION6.09%5 026