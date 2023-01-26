Elior poste un CA en hausse à 1,23 milliard d'euros au T1

26 janvier (Reuters) - Elior Group SA:
* CROISSANCE ORGANIQUE ROBUSTE AU PREMIER TRIMESTRE, COMME
PRÉVU
* CA DE EUR 1,23 MD AU T1 CONTRE EUR 1,12 MD IL Y A UN AN
* PERSPECTIVES: CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR
LEXERCICE
2022-2023 AINSI QUE DES AMBITIONS À HORIZON 2024
* MAINTIEN DES ANTICIPATIONS POUR LEXERCICE 2022-2023:
CROISSANCE
ORGANIQUE DU CHIFFRE DAFFAIRES DAU MOINS 8 %
* MAINTIEN DES ANTICIPATIONS POUR LEXERCICE 2022-2023:
MARGE
DEBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE 1,5 % ET 2,0 %
* MAINTIEN DES ANTICIPATIONS POUR LEXERCICE 2022-2023:
DÉPENSES
DINVESTISSEMENT ENTRE 1,5 % ET 1,7 % DU CHIFFRE DAFFAIRES
* PERSPECTIVES 2024: CROISSANCE ORGANIQUE ANNUELLE MOYENNE
DU CA
DAU MOINS 7 % SUR LES DEUX PROCHAINS EXERCICES
* PERSPECTIVES 2024: MARGE DEBITA AJUSTÉ DENVIRON 4,0 % EN
2023-2024
* LE PROJET DACQUISITION DE DERICHEBOURG MULTISERVICES SUIT
SON
COURS, CONFORMÉMENT AU CALENDRIER INITIAL
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(Rédaction de Gdansk)