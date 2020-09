À l'occasion de la 75ème Assemblée Générale de l'ONU, Philippe Guillemot, Directeur Général Elior Group signe la déclaration pour une coopération mondiale renouvelée. Avec cette démarche volontariste, le Groupe réaffirme son engagement auprès du Global Compact des Nations Unies et affiche sa volonté d'intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux dans l'ensemble des pratiques quotidiennes des métiers du Groupe.

Communiqué de presse (PDF, 100.03 Ko) Elior réaffirme son engagement auprès du Global Compact en faveur de la société et l'environnement

En tant qu'entreprise de restauration collective et des services,Elior porte une attention particulière à l'impact de ses métiers sur l'environnement et la société autour d'enjeux liés à la RSE et au développement durable. À ce titre, Elior est membre du Global Compact France depuis 2004 - aux côtés de 1262 entreprises et 107 organisations à but non lucratif - et a atteint le niveau Advanced en 2015.

Concrètement, en ligne avec sa stratégie RSE lancée en 2016 baptisée Elior Group Positive Foodprint Plan™, le Groupe renouvelle son engagement autour de quatre objectifs couvrant l'ensemble de sa chaîne de valeur et sur lesquels il peut avoir le plus d'effet d'ici 2025 : une alimentation saine, des approvisionnements durables, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réalisation du potentiel de ses collaborateurs.

« Parce que nos équipes servent plus de 5 millions de convives dans six pays chaque jour, nous avons le devoir d'apporter des solutions aux enjeux de société sur lesquels nous estimons avoir un impact positif. Avec cette signature, je suis fier de prendre part au nom du Groupe et de l'ensemble des collaborateurs à la réaffirmation de notre engagement en faveur de la société et l'environnement. Notre rôle en tant que restaurateur social et responsable est de proposer chaque jour à tous nos convives des repas sains, équilibrés, respectueux de l'environnement, des hommes et alliant toujours le plaisir du goût », souligne Philippe Guillemot, Directeur Général Elior Group.