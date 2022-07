Elior: rebond de l'activité à 9 mois, perspectives confirmées

Paris (awp/afp) - Le groupe de restauration collective Elior a fait état mercredi d'une activité en fort rebond sur les neuf premiers mois de son exercice 2021/2022, tout en soulignant que l'inflation "très élevée et persistante" reste un handicap.

D'octobre 2021 à juin 2022 le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,41 milliards d'euros (3,32 milliards de francs suisses), en croissance de 22,9% sur un an dont 10,1% sont dus à un "fort dynamisme commercial", explique dans un communiqué le groupe implanté dans six pays: France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Etats-Unis et Inde.

Et au troisième trimestre de l'exercice décalé, soit d'avril à juin, le chiffre d'affaires de 664 millions d'euros représente 93% de la même période avant-Covid sur l'exercice 2018-2019, contre 87% au deuxième trimestre, grâce à des "conditions sanitaires plus favorables" et une hausse du taux de rétention notamment, précise son PDG Bernard Gault, cité dans le communiqué.

Le taux de rétention des contrats progresse légèrement, passant de 91,3% à fin mars à 92% à fin juin. Et cela en dépit d'une perte de contrats qui représente une réduction de chiffre d'affaires de 8%, précise Elior.

Mais "le contexte dans lequel nous opérons reste néanmoins marqué par une inflation très élevée et persistante", souligne M. Gault, rappelant qu'un plan de redressement des marges opérationnelles du groupe et une revue stratégique ont été engagés.

Elior réitère toutefois tabler pour 2021/2022 sur une croissance organique de son chiffre d'affaires "d'au moins 16%" et un "EBITA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) ajusté autour de l'équilibre".

A l'international où Elior, qui emploie 99.000 collaborateurs, réalise 56% de son activité, le chiffre d'affaires a progressé de 28,8% à 1,91 milliard d'euros, contre une hausse de 15,3% à 1,49 milliard d'euros en France.

Par marché, la restauration d'entreprises, durablement sinistrée depuis la crise sanitaire du fait de la généralisation du télétravail, augmente de 42% à 1,35 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de 2021/2022. Au troisième trimestre, ce segment a récupéré 84% de son activité d'avant-Covid.

La restauration scolaire ("enseignement") progresse de 19,8% à 1,17 milliard d'euros et dépasse au troisième trimestre (105%) l'activité d'avant-Covid, générée sur la même période de 2018/2019.

Enfin le marché "santé et social" (restauration et services aux établissements médico-sociaux) affiche un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 895 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours, et retrouve 96% de l'activité d'avant crise sanitaire, au troisième trimestre.

A fin juin, la liquidité disponible s'élève à 437 millions d'euros, contre 444 millions d'euros à fin mars.

afp/rq