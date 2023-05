Elior : réduit fortement ses pertes au premier semestre 2022/2023

Elior annonce que l'EBITA ajusté consolidé des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre de l'exercice 2022/2023 est de 41 millions d'euros, comparé à une perte de 16 millions d'euros sur la même période l'an passé. Le taux de marge d'EBITA ajusté ressort à 1,7%, contre -0,7 % pour le premier semestre de l'exercice précédent, soit une progression de 240 points de base. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies correspond à un profit de 30 millions d’euros au premier semestre 2022- 2023, contre une perte de 26 millions d’euros un an plus tôt.



Sur cette période, le résultat net part du Groupe correspond à une perte de 23 millions d'euros, contre une perte de 266 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.



Son chiffre d'affaires des activités poursuivies du Groupe s'élève à 2,47 milliards d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023, contre 2,23 milliards d'euros sur la même période de l'année précédente. Cette augmentation de +10,7 % reflète une croissance organique de +14,1 %, un effet de change favorable +1,8 %, et une variation de périmètre de -5,2 %, liée à l'arrêt de l'activité industrielle de Preferred Meals aux Etats-Unis.



En France, son chiffre d'affaires s'élève à 1,10 milliards d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023, contre 985 millions d'euros il y a un an, soit une hausse de +12,1 % sur une base publiée ainsi que sur une base organique (variation de périmètre négligeable).



À l'international, le chiffre d'affaires est de 1,36 milliards d'euros au cours du premier semestre de l'exercice 2022-2023, comparé à 1,24 milliards d'euros un an plus tôt, soit une augmentation de +9,5 %. Celle-ci reflète une croissance organique de +15,7 %, un effet de change favorable de +3,2 % et une variation de périmètre de -9,4 % (arrêt de Preferred Meals).





Pour l'exercice 2022-2023, Elior vise une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 10 % ; une marge d'EBITA ajusté vers le bas de la fourchette initiale de 1,5 % à 2 % ; et des dépenses d'investissement autour de 1,7 % du chiffre d'affaires.