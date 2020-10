Elior : suppression de 1888 postes en France

02/10/2020 | 08:20

Elior France a annoncé un projet de plan de sauvegarde de l'emploi au sein de son activité de restauration collective en Entreprise.



Cette réorganisation prévoirait la suppression de 1888 postes, répartis sur 1260 lieux de restauration en entreprises opérés par Elior Entreprises et Arpège, sur l'ensemble du territoire.



' Autant que possible, un reclassement sera proposé aux collaborateurs concernés vers les autres activités du Groupe en France - en restauration comme en services au travers des postes vacants, des postes créés par ce projet et du turnover habituel. On estime à plus de 1000 le nombre de postes potentiellement disponibles dans l'année à venir ', a déclaré Frédéric Galliath, Directeur Général de l'activité Entreprise au sein d'Elior France.



