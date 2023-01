Elior : un nouveau DG adjoint pour la filiale française

Elior a annoncé mardi la nomination de Damien Pénin en tant que directeur général adjoint d'Elior France, sa filiale française, un poste nouvellement créé.Damien Pénin - qui conservera en outre le rôle de directeur général pour les marchés de l'éducation et de la santé qu'il occupait jusqu'à présent - verra le périmètre de ses responsabilités s'étendre aux marchés des entreprises.Son domaine d'activité intégrera également les filiales Ansamble et L'Alsacienne de restauration.Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de mener à bien le redressement de l'activité de restauration collective en France dans un contexte de lutte contre l'inflation, de crise énergétique et de pénuries des matières premières.Entré au sein du groupe en 2014 en provenance de Spie, Damien Pénin a d'abord occupé le poste de directeur régional pour la région sud (2014-2018) puis celui de directeur des opérations pour le marché entreprises et industries (2018-2020).Il rapportera à Jean-Yves Fontaine, le directeur général d'Elior France et membre du comité exécutif du groupe.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.