L'Europe baisse, les craintes sur l'économie dominent

PARIS, 19 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance mardi alors que des perspectives plus pessimistes pour la croissance mondiale, la guerre en Ukraine et le resserrement attendu des politiques monétaires pèsent sur les marchés actions après le long week-end de Pâques. À Paris, le CAC 40 perd 0,86% à 6.532,65 points à 07h52 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,25% et à Francfort, le Dax recule de 0,69%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,85%, le FTSEurofirst 300 de 1,1% et le Stoxx 600 de 0,93%. Les marchés européens ont fini en hausse jeudi après la réunion de la Banque centrale européenne qui n'a donné aucune nouvelle indication précise sur le resserrement de sa politique monétaire. Mais les craintes d'un ralentissement de la croissance économique et d'une inflation durable sur fond de guerre en Ukraine et de durcissement monétaire aux Etats-Unis amènent les investisseurs à limiter la prise de risque. Avec l'impact attendu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Banque mondiale a réduit de près d'un point de pourcentage sa prévision de croissance mondiale pour cette année, à 3,2% contre 4,1%. En Bourse, L'Oréal , le géant mondial des cosmétiques, (-3,39%) subit des dégagements en amont de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel ce mardi après la clôture. Le réassureur Scor cède 3,62% après avoir prévenu que ses résultats du premier trimestre seraient impactés par l'invasion russe en Ukraine. Elior perd 2,33% après la baisse de recommandation de Deutsche Bank à "conserver" tandis que Carrefour (+2,48%) profite du passage à l'achat de Berenberg. Virbac grimpe de 9,35%, le spécialiste de la santé animale ayant publié un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre et relevé son objectif de croissance de chiffre d'affaires annuel. Au niveau sectoriel, l'indice Stoxx des ressources de base (+0,95%) signe l'une des meilleures performances grâce à la hausse des prix des métaux industriels après l'annonce par la Chine de nouvelles mesures de soutien à l'activité. (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)