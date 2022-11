La valeur du jour à Paris - Elior grimpe en Bourse : discussions avec Derichebourg pour un rapprochement dans les services

Déjà plus forte hausse du SBF 120 hier, Elior réédite cette performance à mi-séance, grimpant de 9,93% à 2,834 euros. Le groupe de restauration collective a réagi à une information de Bloomberg selon laquelle un rapprochement avec son principal actionnaire Derichebourg était à l'étude afin de renforcer son bilan. Elior Group a confirmé que l’une des options envisagées dans le cadre de sa revue stratégique concerne l’apport éventuel par Derichebourg de sa branche services à Elior Group. Derichebourg détient un peu plus de 24% du capital du groupe de restauration collective.



" La revue des options stratégiques annoncée le 4 juillet dernier devrait aboutir dans les prochaines semaines " a déclaré hier le PDG d'Elior, Bernard Gault. Dans le contexte de l'arrivée de Derichebourg au capital du groupe, Elior a jugé début juillet qu'il était dans l'intérêt de la société de " passer en revue les options stratégiques possibles de manière approfondie et d'examiner les meilleures options créatrices de valeur pour ses actionnaires ".



Ce jeudi matin, le groupe a par ailleurs indiqué dans un communiqué qu'"il n'existe aucune certitude quant à l'issue de ces discussions". "Comme annoncé le 23 novembre, Elior Group communiquera sur l'issue de cette revue stratégique et la conclusion d'éventuels accords. Aucun autre commentaire ne sera fait tant qu'un accord n'aura pas été conclu ou que les discussions ne seront pas terminées".



Sur son exercice fiscal 2021-2022, Elior a essuyé une perte nette, part du groupe, de 427 millions d'euros, contre une perte de 100 millions d'euros un an plus tôt. A l'instar de Compass et Sodexo, Elior est confronté à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.



Ses charges opérationnelles nettes non courantes ressortent à 309 millions d'euros (contre -1 million d'euros sur l'exercice 2020-2021), reflétant principalement la dépréciation d'écarts d'acquisition en France et en Espagne pour -206 millions d'euros ainsi que des provisions et charges relatives à l'arrêt des activités de Preferred Meals aux États-Unis pour -74 millions d'euros.



L'Ebita ajusté des activités poursuivies correspond à une perte de -48 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2022, en amélioration comparée à une perte de -64 millions d'euros en 2020-2021. Le consensus s'élevait à 45 millions d'euros. Le taux de marge d'Ebita ajusté s'améliore et s'élève à -1,1 % contre -1,7% l'an dernier.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 4,45 milliards d'euros, en croissance organique de 18,3 %. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est équivalent à 95 % de 2018-2019, pré-Covid.



L'endettement financier net d'Elior s'élève à 1,217 milliard d'euros au 30 septembre 2022, contre 1,108 milliard d'euros au 30 septembre 2021 et " quasi-inchangé au second semestre ".