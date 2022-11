La valeur du jour à Paris - Elior, pénalisé par l'inflation, se relance en Bourse

Plus forte hausse du SBF 120, Elior grimpe de 7,65% à 2,562 euros, après quatre dernières séances dans le rouge. Sur son exercice fiscal 2021-2022, le groupe de restauration collective a essuyé une perte nette, part du groupe, de 427 millions d’euros, contre une perte de 100 millions d’euros un an plus tôt. A l'instar de Compass et Sodexo, Elior est confronté à la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.



Ses charges opérationnelles nettes non courantes ressortent à 309 millions d'euros (contre -1 million d'euros sur l'exercice 2020-2021), reflétant principalement la dépréciation d'écarts d'acquisition en France et en Espagne pour -206 millions d'euros ainsi que des provisions et charges relatives à l'arrêt des activités de Preferred Meals aux États-Unis pour -74 millions d'euros.





L'Ebita ajusté des activités poursuivies correspond à une perte de -48 millions d'euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2022, en amélioration comparée à une perte de -64 millions d'euros en 2020-2021. Le consensus s'élevait à 45 millions d'euros. Le taux de marge d'Ebita ajusté s'améliore et s'élève à -1,1 % contre -1,7% l'an dernier.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 4,45 milliards d'euros, en croissance organique de 18,3 %. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est équivalent à 95 % de 2018-2019, pré-Covid.



L'endettement financier net s'élève à 1,217 milliard d'euros au 30 septembre 2022, contre 1,108 milliard d'euros au 30 septembre 2021 et " quasi-inchangé au second semestre ".



Sur l'exercice fiscal 2022-2023, Elior cible une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 8 % ; une marge d'Ebita ajusté comprise entre 1,5 % et 2 % et des dépenses d'investissement comprises entre 1,5 % et 1,7 % du chiffre d'affaires.



" Les résultats annuels n'offrent pas de surprise majeure, même si l'on note côté positif une amélioration de tendance sur les nouveaux contrats et côté négatif un free cash flow toujours faible", souligne Stifel. Le free cash-flow est en effet négatif à hauteur de 48 millions d'euros, contre un flux positif de 13 millions d'euros en 2020-2021.



Qui ajoute : "Nous restons préoccupés par la situation financière, avec une dette nette toujours supérieure de plus de 2 fois au niveau d'avant la crise du Covid-19".



" La revue des options stratégiques annoncée le 4 juillet dernier devrait aboutir dans les prochaines semaines " a déclaré le PDG, Bernard Gault. Dans le contexte de l'arrivée de Derichebourg au capital du groupe, Elior a jugé début juillet qu'il était dans l'intérêt de la société de " passer en revue les options stratégiques possibles de manière approfondie et d'examiner les meilleures options créatrices de valeur pour ses actionnaires ". Derichebourg détient désormais un peu plus de 24% du capital.