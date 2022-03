Elis : Inversement de tendance en cours 30/03/2022 | 13:42 Nicolas Chéron 30/03/2022 | 13:42 vente En cours

Cours d'entrée : 13.49€ | Objectif : 12.46€ | Stop : 14.12€ | Potentiel : 7.64% Un retournement de tendance baissier est actuellement suggéré par les indicateurs techniques. Cette situation suggère l'ouverture de positions vendeuses sur la valeur Elis.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 12.46 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Sous-secteur Services de nettoyages Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ELIS -8.74% 3 453 HEALTHCARE SERVICES GROUP, .. 4.89% 1 381 EIT ENVIRONMENTAL DEVELOPME.. -23.61% 1 016 GDI INTEGRATED FACILITY SER.. -0.17% 993 MEARS GROUP PLC 8.75% 299 REACT GROUP PLC 26.79% 12

Données financières EUR USD CA 2022 3 533 M 3 922 M - Résultat net 2022 208 M 231 M - Dette nette 2022 3 548 M 3 938 M - PER 2022 14,9x Rendement 2022 3,31% Capitalisation 3 111 M 3 453 M - VE / CA 2022 1,88x VE / CA 2023 1,74x Nbr Employés 47 841 Flottant 92,5% Prochain événement sur ELIS 27/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 13,89 € Objectif de cours Moyen 19,05 € Ecart / Objectif Moyen 37,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Xavier Jean-Francois Martiré Chairman Louis Michel Marie Guyot Chief Financial Officer Thierry Morin Chairman-Supervisory Board Michel Delbecq Director-Transformation & Information Systems Matthieu Hubert Lecharny Deputy Chief Operating Officer