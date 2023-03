Elis : Berenberg relève légèrement sa cible

Berenberg a légèrement relevé son objectif de cours sur Elis, qu'il porte de 21 à 22 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'analyste souligne que le titre du groupe de nettoyage et d'hygiène a grimpé de près de 40% depuis son inclusion, en novembre dernier, sur sa liste recommandée de moyennes capitalisations.



Or, après avoir généré une croissance organique de 21% l'an dernier, Elis est appelé selon lui à signer un nouvel exercice de croissance à deux chiffres cette année, tout en améliorant ses marges.



Malgré ces perspectives de croissance soutenue et une dynamique boursière favorable, Berenberg estime que l'action reste encore 'bon marché', notamment sur la base d'un PER 2023 de 9x, à un moment où l'entreprise tend à se désendetter.



