Elis : Berenberg remonte légèrement sa cible

Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur le titre Elis, qu'il fait passer de 19 à 20 euros, tout en réitérant son conseil d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire fait remarquer que l'activité du spécialiste du nettoyage et de la propreté s'est désormais bien redressée, ce qui signifie que le cours de Bourse devrait suivre à son tour.



'Grâce des revenus bien plus élevés que prévu au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires d'Elis est désormais revenu au-dessus de ses niveaux du quatrième trimestre 2019, c'est-à-dire avant la pandémie', souligne l'analyste.



'Dans le même temps, le cours de l'action reste toujours environ 15% inférieur à ses niveaux de janvier 2020', remarque-t-il.



'Dès lors, le titre est désormais trop bon marché, de notre point de vue, surtout dans la mesure où nous pensons que le groupe sort de l'épidémie plus fort qu'il n'y est entré', ajoute-t-il.



Berenberg ajoute que le groupe devrait profiter de tendances de fond en faveur de l'hygiène et du suivi de la propreté chez ses clients, ainsi que de la montée en puissance des critères ESG.



