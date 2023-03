Elis : Oddo maintient sa note et son objectif de cours

Oddo garde sa recommandation Surperformance et son objectif de cours à 22E sur le titre Elis.



' Nos estimations de BPA ont été relevées de 3.6% en 2023 ', explique l'analyste.



L'amélioration de la profitabilité et de la génération de FCF témoignent, selon Oddo, de la résilience du business model d'Elis.



Mais de préciser : ' La valorisation reste limitée (VE/EBIT : décote de près de 30%) avec un FCF yield 2024e de près de 7% et un PE de 10x. '



