BONDS : Elis place 300 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mardi avoir placé dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 300 millions d'euros d'obligations seniors non garanties ("senior unsecured"), dont la maturité est de 5 ans et offrant un coupon fixe annuel de 4,125%. Le carnet d'ordres s'est inscrit à plus de 3 milliards d'euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 10 fois, a indiqué le groupe dans un communiqué. (echalmet@agefi.fr) ed: JEB

May 17, 2022 12:20 ET (16:20 GMT)