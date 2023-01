Bbpifrance annonce une prise de participation de plus de 5% dans Elis

Bpifrance annonce une prise de participation de plus de 5% au capital d’Elis

via son fonds Lac1

Saint-Cloud, le 09 janvier 2023 – En entrant au capital d’Elis, le fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d’investisseurs français et internationaux, et dédié à l’accompagnement sur le long terme de grandes entreprises françaises cotées, annonce son sixième investissement depuis sa création en 2020. Avec cette prise de participation, Bpifrance affirme sa confiance dans la stratégie de développement international d’Elis.

Avec plus d’un siècle d’expertise et près de 50 000 collaborateurs, Elis est le leader européen et le second acteur mondial de la location-entretien d’articles textiles, d’hygiène et de bien-être. Le Groupe est un acteur français emblématique à l’excellence opérationnelle reconnue et un pionnier de l’économie circulaire, s’inscrivant ainsi pleinement dans la thèse d’investissement du fonds Lac1 : accompagner sur le long terme des leaders mondiaux français cotés en bourse, qui présentent un fort potentiel de création de valeur tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels. Au travers de cette prise de participation du fonds Lac1, Bpifrance affirme son adhésion et sa confiance dans la stratégie mise en place.

Les marchés d’Elis sont caractérisés par des fondamentaux de croissance solides et le Groupe bénéficie d’une position de leader national dans la plupart de ses marchés. Le modèle d’affaires d’Elis est diversifié et résilient : son activité repose sur plus de 400 000 clients issus de très nombreux secteurs et présents dans 29 pays, en Europe et en Amérique latine. Du fait de son modèle de location entretien et notamment de sa forte présence dans les secteurs de la santé et de l’agroalimentaire, le Groupe a su prouver la résilience de son modèle d’affaires, en maintenant une croissance continue de son activité et un niveau de profitabilité élevé au cours des vingt dernières années. Avec plus de 80 acquisitions réalisées depuis 2010, le Groupe a su démontrer sa capacité à mener une politique de croissance externe dynamique et à intégrer efficacement des cibles de toutes tailles en générant des synergies significatives. Elis continuera à se positionner comme le consolidateur de référence d’un marché mondial qui demeure encore très fragmenté.

Convaincu du potentiel de croissance durable et rentable d’Elis, Bpifrance, via le fonds Lac1, souhaite s’impliquer sur le long terme à ses côtés afin d’accompagner son développement ainsi que son engagement en matière de RSE.

Conformément aux termes d’un accord conclu le 6 janvier 2023 entre Elis et Bpifrance, le Conseil de surveillance d’Elis a procédé le même jour à la nomination de Bpifrance Investissement (société de gestion de Lac 1) en qualité de censeur au sein du Conseil de surveillance d’Elis pour une durée d’un an (Bpifrance Investissement étant représentée par Paul-Philippe Bernier à cette fin), étant convenu que la société proposera la nomination de Bpifrance Investissement en qualité de membre du Conseil de surveillance, en remplacement de son mandat de censeur, lors de la prochaine Assemblée générale d’Elis. A ce jour, le Conseil de surveillance d’Elis est donc composé de 10 membres et d’un censeur.

A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« L’entrée du fonds Lac1 au capital d’Elis démontre la confiance de Bpifrance dans la stratégie de croissance et de création de valeur du Groupe. Je suis donc très satisfait de l’arrivée de ce nouvel actionnaire stable et de long terme, dont la grande expertise sera un atout supplémentaire pour Elis. »

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance, a ajouté :

« Nous nous réjouissons que le fonds Lac1 devienne actionnaire de référence d’Elis, leader de la location-entretien d'articles textiles et d’hygiène en Europe et en Amérique latine, au service de l’économie circulaire. Bpifrance affirme ainsi son engagement aux côtés d’Elis sur le long terme, convaincu que le Groupe présente des perspectives de croissance significatives et qu’il poursuivra la consolidation de ses marchés au niveau mondial tout en affirmant son fort engagement en faveur du développement durable. »

A propos de Lac1

Lac1 investit sur le long terme au capital de multinationales françaises cotées en s’impliquant dans leur gouvernance. D’une capacité d’investissement de 5,2 milliards d’euros, le fonds Lac1 compte quarante souscripteurs parmi lesquels des institutionnels français et internationaux, des grandes entreprises et des family offices. Lac1 est géré par Bpifrance Investissement et s’appuie sur la position de Bpifrance au sein de son écosystème, sa connaissance des transitions technologiques et environnementales ainsi que son expertise dans la gouvernance de sociétés cotées. Bpifrance Investissement est la société de gestion qui opère les investissements en fonds propres de Bpifrance.

À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

