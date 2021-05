ELIS : reste affecté par le covid-19 mais garde le cap pour 2021

Elis a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 658,2 millions d'euros, en repli de 13,3%, dont -12,8% en organique. Cette baisse s'explique par les effets prolongés de la pandémie de covid-19, d'autant plus que les mois de janvier et février ont été pénalisés par une base de comparaison difficile. Le groupe de restauration collective affirme cependant qu'environ 75% de ses activités se sont maintenues à un niveau proche de celui du premier trimestre 2020. L’activité en Hôtellerie-Restauration (environ 25% du chiffre d’affaires pré-Covid) est en baisse de 55%.



Malgré tout, Elis a confirmé ses perspectives 2021 communiquées en mars dernier, estimant qu'à partir du second trimestre, la base de comparaison sera favorable. notamment, la croissance organique du chiffre d'affaires a été d'environ 22% au mois d'avril.



Les hypothèses de travail du groupe se fondent toujours sur un chiffre d'affaires à l'équilibre au premier semestre et et sur une croissance organique d'environ +3% sur l'année.

La marge d'EBITDA devrait être en légère augmentation grâce à la capacité du groupe à ajuster sa structure et variabiliser ses coûts dans les périodes de basse activité.