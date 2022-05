Elis : A suivre aujourd'hui

Elis a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2022 en croissance de 26,5% à 832,8 millions d'euros. Il a notamment été porté par l'activité en Hôtellerie-Restauration (environ 25% du chiffre d'affaires total pré-Covid), qui ressort en net rebond malgré l'impact négatif du variant Omicron, essentiellement au mois de janvier. La société de services d'hygiène et d'entretien a également précisé que la dynamique de prix avait été favorable sur l'ensemble de ses marchés, dans un contexte de forte inflation des coûts.



Les six zones géographiques du groupe ont affiché une croissance organique à deux chiffres: la croissance organique a été particulièrement forte en France (+30,8%), en Europe du Sud (+52,9%) et au Royaume-Uni & Irlande (+38,5%), zones dans lesquelles la part de l'Hôtellerie-Restauration est la plus élevée.



"Cette bonne performance trimestrielle renforce notre confiance dans l'ensemble des perspectives pour 2022 que nous avons communiquées au mois de mars dernier, lors de l'annonce de nos résultats annuels 2021", a déclaré Xavier Martiré, le Président du directoire d'Elis.



Le groupe a ainsi réitéré ses objectifs 2022 à savoir: une croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2022 de 13% à 15%, une marge d'EBITDA d'environ 33,5%, un EBIT d'environ 500 millions d'euros, ainsi qu'un résultat net courant par action en augmentation de près de 40%, à environ 1,35 euro.