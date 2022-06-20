Connexion
Connexion
E-mail
Mot de passe

Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre gratuitement
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Elis
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ELIS   FR0012435121

ELIS

(ELIS)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:38 20/06/2022
12.85 EUR   +0.78%
15/06BOURSE DE PARIS : La quadrature du cercle
15/06Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 15 juin 2022
AO
15/06EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Stellantis, Vinci, Euronext, Oeneo, Compass, BP, Fedex, Clariant...
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Elis : Document AMF CP. 2022DD847680

20/06/2022 | 18:34
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD847680

20 juin 2022

FR0012435121 - DD152066

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Louis GUYOT, membre du Directoire

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ELIS

LEI : 969500UX71LCE8MAY492

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 juin 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0012435121

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 12.9600 Euro

VOLUME : 5 516.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 12.9600 Euro

VOLUME : 5 516.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 juin 2022

COMMENTAIRES :

Exercice de l'option pour le paiement du dividende en actions (4ème résolution de l'AGM du 19/05/2022)

Prix d'émission arrêté le 20/05/2022 = 12,96€

Livraison des actions le 16/06/2022

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Elis SA published this content on 20 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2022 16:33:06 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur ELIS
15/06BOURSE DE PARIS : La quadrature du cercle
15/06Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Mercredi 15 juin 2022
AO
15/06EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Stellantis, Vinci, Euronext, Oeneo, Compass, BP, Fedex, Clari..
15/06ELIS : 60% du dividende 2021 payé en actions
CF
14/06Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Mercredi 15 juin 2022
AO
14/06ELIS : les actionnaires privilégient l'option du paiement du dividende en actions
AO
14/06ELIS : Résultat de l'option pour le paiement en actions du dividende au titre de l'exercic..
GL
14/06ELIS : Résultat de l'option pour le paiement en actions du dividende au titre de l'exercic..
GL
14/06ELIS : Dividendes
CO
13/06Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 13 juin 2022
AO
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ELIS
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 3 637 M 3 805 M -
Résultat net 2022 225 M 235 M -
Dette nette 2022 3 640 M 3 808 M -
PER 2022 13,1x
Rendement 2022 3,60%
Capitalisation 2 894 M 3 028 M -
VE / CA 2022 1,80x
VE / CA 2023 1,66x
Nbr Employés 47 841
Flottant 93,4%
Graphique ELIS
Durée : Période :
Elis : Graphique analyse technique Elis | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 12,75 €
Objectif de cours Moyen 19,34 €
Ecart / Objectif Moyen 51,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Xavier Jean-Francois Martiré Chairman
Louis Michel Marie Guyot Chief Financial Officer
Thierry Morin Chairman-Supervisory Board
Michel Delbecq Director-Transformation & Information Systems
Matthieu Hubert Lecharny Deputy Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ELIS-16.23%3 028
HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC.-9.05%1 198
EIT ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD-30.66%874
GDI INTEGRATED FACILITY SERVICES INC.-16.84%798
MEARS GROUP PLC4.77%268
REACT GROUP PLC-23.21%14