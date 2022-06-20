Elis : Document AMF CP. 2022DD847680

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2022DD847680
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20 juin 2022
FR0012435121 - DD152066
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Louis GUYOT, membre du Directoire
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ELIS
LEI : 969500UX71LCE8MAY492
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 16 juin 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation
NATURE DE LA TRANSACTION : PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0012435121
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 12.9600 Euro
VOLUME : 5 516.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 12.9600 Euro
VOLUME : 5 516.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 juin 2022
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