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Elis : Document AMF CP. 2023DD893192

06/04/2023 | 18:24
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2023DD893192

05 avril 2023

FR0012435121 - DD156067

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

XAVIER MARTIRE, Président du directoire

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ELIS

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 05 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0012435121

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 17.1600 Euro

VOLUME : 5 000.0000

PRIX UNITAIRE : 17.1400 Euro

VOLUME : 5 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 17.1500 Euro

VOLUME : 10 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Elis SA published this content on 06 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2023 16:23:07 UTC.


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Résultat net 2023 327 M 357 M -
Dette nette 2023 3 555 M 3 883 M -
PER 2023 12,3x
Rendement 2023 2,72%
Capitalisation 3 929 M 4 291 M -
VE / CA 2023 1,74x
VE / CA 2024 1,63x
Nbr Employés 51 834
Flottant 91,8%
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