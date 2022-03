Elis acquiert le groupe chilien Golden Clean

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé vendredi avoir acquis 100% du capital de la société chilienne Golden Clean.

Cette entreprise dispose de deux blanchisseries au Chili, à Santiago et Antofagasta, et sert des clients sur le marché de la santé et de l'hôtellerie-restauration. Son chiffre d'affaires 2021 s'est inscrit à environ 6 millions d'euros, a indiqué Elis.

