Elis : acquisition de Jöckel finalisée

Elis annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Textilservice Jöckel en Allemagne, conformément à l'accord dont la signature avait été annoncée le 16 février. Cette acquisition sera consolidée dans ses comptes à partir du 1er avril.



Entièrement dédié à des clients dans le marché de la santé (hôpitaux et maisons de retraite), Jöckel dispose de deux blanchisseries en Hesse et en Thuringe. Elle a réalisé un chiffre d'affaires 2021 d'environ 20 millions d'euros 'avec une très bonne rentabilité'.



