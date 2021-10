Elis : acquisition des activités textiles de Blesk InCare

Elis annonce avoir signé un accord portant sur l'acquisition de 100 % des activités textiles de Blesk InCare en Russie. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu avant la fin de l'année 2021.



Le chiffre d'affaires (attendu à environ 700 millions de roubles en 2021, soit plus de 8 millions d'euros) est généré à 60% par l'activité Linge plat et à 40% par l'activité Vêtement de travail.



L'activité s'est montrée particulièrement résiliente pendant la crise sanitaire en 2020, et le chiffre d'affaires 2021 affichera un taux de croissance à deux chiffres.



