Elis annonce l’acquisition de Centralvaskeriet A/S au Danemark

Saint-Cloud, le 2 mai 2022 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, annonce ce jour l’acquisition de 100% de Centralvaskeriet A/S (« Centralvaskeriet ») au Danemark. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mai 2022.

Centralvaskeriet opère une blanchisserie dans le Sud de la région du Jutland et emploie près de 50 salariés. L’entreprise propose des services de location-entretien de linge plat, majoritairement pour des clients en Hôtellerie-Restauration, ainsi que de location-entretien de vêtements de travail et de tapis. Le chiffre d’affaires 2021 s’est établi à près de 5 millions d’euros avec une bonne rentabilité. Le management actuel rejoint les équipes d’Elis dans le pays.

Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

