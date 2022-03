Elis annonce l’acquisition de Golden Clean au Chili

Saint-Cloud, le 4 mars 2022 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, annonce ce jour l’acquisition de 100% de Golden Clean S.A. (« Golden Clean ») au Chili.

Golden Clean dispose de 2 blanchisseries à Santiago et à Antofagasta, et sert des clients sur le marché de la Santé et le marché de l’Hôtellerie-Restauration. L’entreprise a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 6m€. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mars 2022.

Avec cette opération, Elis poursuit la consolidation de ses positions sur 2 segments en croissance du marché chilien.

Contact

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Pièce jointe