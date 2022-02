Elis annonce l’acquisition de Textilservice Jöckel en Allemagne

Saint-Cloud, le 16 février 2022 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, annonce ce jour la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 100% de Textilservice Jöckel (« Jöckel ») en Allemagne. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions réglementaires classiques.

Jöckel est entièrement dédié à des clients dans le marché de la Santé (hôpitaux et maisons de retraite). Le groupe dispose de 2 blanchisseries dans les régions de la Hesse et de Thuringe. Le chiffre d’affaires 2021 est de près de 20 millions d’euros avec une très bonne rentabilité. La management actuel restera en place et contribuera à accélérer le développement de l’activité dans le pays.

Avec cette opération, Elis poursuit la consolidation de ses positions en Allemagne dans le segment porteur de la Santé.

A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré :

« L'acquisition de Textilservice Jöckel constitue une étape supplémentaire dans notre développement en Allemagne. Nous continuons de consolider ce marché très fragmenté avec un actif de qualité sur le marché de la Santé dans la centre du pays. L'intégration rapide de l'entreprise et de ses quelques 300 collaborateurs, ainsi que les transferts de bonnes pratiques, devraient contribuer à la poursuite de la croissance rentable d'Elis. »

