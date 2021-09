Elis annonce le lancement d’une émission de 200 millions d’euros d’Obligations 2028 et une offre de rachat des Obligations 2023

Saint Cloud, le 13 septembre 2021 – Elis (la « Société ») annonce aujourd’hui le lancement, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), d’une émission de nouvelles obligations pour un montant de 200 millions d’euros, de maturité 2028 et offrant un coupon annuel fixe de 1,625%, (les « Nouvelles Obligations »), qui seront assimilables et formeront une souche unique avec les 350 millions d’euros d’obligations existantes de maturité 2028 offrant un coupon annuel fixe de 1,625% émises le 3 octobre 2019, ainsi que le lancement simultané d’une offre de rachat partiel (l’ « Offre de Rachat ») visant les obligations cotées sur Euronext Paris (ISIN : FR0013318094), émises en février 2018 pour un montant total de 650 millions d’euros, dont la maturité est fixée au 15 février 2023 et offrant un coupon annuel fixe de 1,875% (les « Obligations 2023 »).

L’Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation du placement des Nouvelles Obligations et inclut un mécanisme d’allocation prioritaire pour les porteurs des Obligations 2023 exprimant leur intention ferme d’apporter leurs Obligations 2023 à l’Offre de Rachat et de souscrire aux Nouvelles Obligations. Le montant maximum accepté dans le cadre de l’Offre de Rachat sera annoncé par la Société dans les meilleurs délais après la fixation des conditions financières des Nouvelles Obligations. Il est prévu que le montant maximum accepté dans le cadre de l’Offre de Rachat soit au moins égal au montant du principal des Nouvelles Obligations.

La période d’Offre de Rachat se terminera le lundi 20 septembre 2021, avec une annonce des résultats attendue le mardi 21 septembre 2021 (sous réserve du droit que se réserve la Société d’étendre, retirer, clore ou réouvrir l’Offre de Rachat).

Au travers de cette Offre de Rachat et de l’émission des Nouvelles Obligations, la Société vise à gérer de manière proactive sa structure d’endettement et d’en étendre la maturité moyenne.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon.

Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres financiers mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act et Elis n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Pièce jointe