Elis boosté par une note favorable de Bank of America

Elis affiche l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120, s'adjugeant 3,32% à 18,99 euros. Bank of America, qui reste toujours à l'achat sur le titre, a rehaussé son objectif de 19 à 23 et ajoute la valeur dans sa liste des petites et moyennes entreprises européennes favorites. "Elis est bien positionné pour capitaliser sur la demande croissante de solutions d'externalisation textile grâce à son leadership bien établi", souligne le broker.



Bank of America indique par ailleurs que le marché de la location de textile devrait plus que doubler à moyen terme en raison du besoin croissant de sécurité/traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, des normes d'hygiène et de sécurité plus strictes après COVID-19 et des engagements des clients en matière de développement durable. "Ainsi, nous prévoyons qu'au-delà de 2024, Elis connaîtra une croissance organique moyenne à un chiffre".